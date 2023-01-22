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Spor

Yusuf Demir kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?

Galatasaray'da forma şansı bulmakta zorlanan Yusuf Demir, Spor Toto Süper Lig takımı Ümraniyespor'dan gelen kiralama teklifini reddetti.

Sabah22 Ocak 2023 Pazar 14:17 - Güncelleme:
Yusuf Demir kararını verdi! Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
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Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray liderliğini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda bir yandan da ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Takımdan ayrılması gündeme gelen genç futbolcu Yusuf Demir'de flaş bir gelişme yaşandı.

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YUSUF DEMİR'DEN ÜMRANİYESPOR'A RET!

Galatasaray'ın bonservisine 6 milyon avro ödediği Yusuf'a ilk resmi teklif Ümraniyespor'dan gelmişti. 19 yaşındaki futbolcu, TFF'den kiralama konusunda sorun olmadığını öğrenen Süper Lig ekibine olumsuz cevap verdi.

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"YUSUF'UN KEYFİ YERİNDE"

Genç yıldızın menajeri Philippe Degen de transfer iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Degen, konuyla ilgili şunları söylemişti:

"Galatasaray bizim için birkaç aylık proje değil. Mertens, Mata gibi yıldızları kesmek kolay değil. Yusuf'un keyfi yerinde. 2026'ya kadar sözleşmesi var ve burada kalacak."

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