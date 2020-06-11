11 Haziran 2020 Perşembe 12:49 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 13:21

Playstation 5 (PS5) için geri sayım başladı. Sony’nin uzun süredir beklenen Playstation 5 (PS5) tanıtımı ve lansmanı bugün yapılacak. Konsol oyuncularının yakından takip edeceği lansman için geri sayım başladı. Geçtiğimiz haftalarda PS5’in DualSense görüntüleri ortaya çıkmış, ayrıca sistem özellikleri de paylaşılmıştı. PlayStation 5’in bu akşamki (11 Haziran) lansmanı, koronavirüs önlemleri kapsamında internetten canlı yayınlanacak.

Sony’nin direktörü Sid Shuman yeni PS5’in tanıtımı hakkında yaptığı açıklamalarda, lansmanın 1080p ve 30 FPS ile sunulacağını duyurdu. Shuman ayrıca, Playstation 5’in tanıtımının kulaklık takılarak izlenmesini tavsiye etti. Shuman bunun nedenini ise, banttan yayınlanacak olan etkinlik için oldukça özenli bir ses çalışması yapıldığını ifade etti.

PLAYSTATION 5 TANITIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sony’nin Blog sayfasında yer alan bilgilere göre, PlayStation 5 etkinliği Türkiye saatiyle 23.00’da başlayacak. PS5 etkinliğini Twitch veya YouTube’dan takip edilebilecek.





PlayStation 5’in temel özellikleri şu şekilde;

PS5, gücünü sekiz çekirdekli AMD Zen 2 CPU işlemcilerinden alıyor. Cihazın 16 GB GDDR6 RAM'i ve 825 GB'lık bir SSD depolaması bulunuyor.

PlayStation 5, aynı zamanda oldukça üstün ses özellikleriyle birlikte geliyor. Oldukça gelişmiş bir 3D ses teknolojisi olan Tempest 3D'yi kullanacak olan cihaz, yüzlerce farklı özel sesi aynı anda kullanılabilir hale getirecek.

PS5, görüntü kalitesi ile öne çıkacak. PS5 kullanıcıları, bir adet 4K TV yardımıyla, oldukça üstün bir görüntü kalitesi ile oyun oynayabilecekler.

PLAYSTATİON 5'İN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Tanıtım öncesi Sony’den resmi bir fiyat açıklaması gelmese de yeni çıkacak ürün diğer ürünlerin üzerine özelliklere sahip olacak. Bu nedenle konsolun PS4 Pro’dan daha pahalı olması bekleniyor.

LANSMAN ÖNCESİ PS5'İN FİYATI SIZDIRILDI! (TIKLAYINIZ)

Yeni ürünün fiyatı ise resmi açıklama ile birlikte netlik kazanmış olacak.