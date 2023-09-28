TEKNOFEST İzmir kayıtları devam ediyor. Ziyaretçiler TEKNOFEST İzmir kayıt formunu doldurarak etkinliğe katılabilecekler. Etkinlik alanı, 27 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Peki TEKNOFEST İzmir kayıt olmadan gidilir mi? TEKNOFEST İzmir ücretli mi? TEKNOFEST İzmir kayıt formu

TEKNOFEST GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?



Milli teknolojilere teşvik olan TEKNOFEST'in üçüncü ayağı İzmir'de gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen gösteriler, aktiviteler ve seminerlere katılım ücretsizdir. Aynı zamanda Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'ne ziyaret ücretsizdir ve katılım herkese açıktır.

TEKNOFEST2023 İzmir etkinlikleri, 27 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında Çiğli Havalimanı Etkinlik Alanında gerçekleştiriliyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından organize edilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), İzmir'de ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

İzmir Çiğli Havalimanı'nda düzenlenen etkinliğe girişler ücretsizdir. TEKNOFEST'e giriş yapabilmek için öncesinde internet sitesi üzerinde ziyaretçi kaydı oluşturmak gerekiyor.

TEKNOFEST İZMİR KAYIT OLMADAN GİDİLİR Mİ?



Etkinliğin biletleri ücretsiz olup, https://www.teknofest.org/tr/ adresinden ziyaretçi kaydı oluşturularak etkinliğe giriş yapılabilecek.

Aşağıdaki formu doldurarak 27 Eylül - 1 Ekim 2023 tarihlerinde İzmir Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2023'e katılım gösterebilirsiniz.

TEKNOFEST İZMİR ZİYARETÇİ KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYIN



Festival, her yaş ve meslek grubundan ziyaretçiye açık olup ücretsizdir. Katılımını özellikle desteklediğimiz 13 yaşından küçük ziyaretçiler alana, velileri ya da öğretmenleri ile birlikte kabul edilecektir.

Festival alanında ziyaretçiler, çeşitli teknolojileri ve simülasyon deneyim alanlarını deneyimleyecek, son çıkan teknolojiler hakkında bilgi edinebilecek.

İzmir Çiğli Havalimanı'nda düzenlenecek olan 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alıyor.

TEKNOFEST BİLETİ NASIL ALINIR?

Teknofest biletine https://www.teknofest.org/tr/ adresinden ulaşılmaktadır. Sayfanın en sol üst köşesinde kırmızı ile belirtilen 'Teknofest 2023 Ziyaretçi Kaydı Oluşturmak için tıklayın' ibaresine tıkladıktan sonra 'Teknofest 2023 Ziyaretçi Kayıt' butonuna tıklamak gerekmektedir. Ardından formun doldurulması gerekmektedir. İşlem tamamlandığında ücretsiz, isme özel bilet hazır hale gelecektir.

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