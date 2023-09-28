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Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST saat kaçta bitiyor? TEKNOFEST İzmir ziyaret saatleri

TEKNOFEST saatleri, İzmir'deki etkinlik alanını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 27 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında İzmir Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (2023 TEKNOFEST) girişleri 5 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak. Peki TEKNOFEST saat kaça kadar açık? TEKNOFEST saat kaçta bitiyor? İşte TEKNOFEST İzmir ziyaret saatleri

28 Eylül 2023 Perşembe 15:29 - Güncelleme:
TEKNOFEST saat kaçta bitiyor? TEKNOFEST İzmir ziyaret saatleri
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Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İzmir'de kapılarını ziyaretçilere açtı. İzmir Çiğli Askeri Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST, 10 saat boyunca ziyarete açık olacak. Etkinliğin biletleri ücretsiz olup, https://www.teknofest.org/tr/ adresinden ziyaretçi kaydı oluşturularak etkinliğe giriş yapılabilecek. Peki TEKNOFEST saat kaçta bitiyor? TEKNOFEST İzmir açılış-kapanış saatleri

Milli teknolojilere teşvik olan Teknofest'in üçüncü ayağı İzmir'de büyük ilgi görüyor. Cumhuriyetin 100. yılında üç büyük şehirde düzenlenen festivalin son durağı olan TEKNOFEST İzmir'e ziyaretçiler sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı.

Cumhuriyetin 100. yılında üç büyük şehirde düzenlenen festivalin son durağı olan TEKNOFEST İzmir'e ziyaretçiler sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi, milli gururumuz Türk Yıldızları ve Solo Türk İzmir semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Yerli ve milli üretim hava araçlarından Akıncı, Aksungur, Anka, Bayraktar TB2, Hürkuş, Jandarma Çelik Kanatlar, Paramotor, Gyrocopter ve Atak Helikopteri de gösterileri ile festivalde büyük alkış aldı.

TEKNOFEST SAAT KAÇTA BİTİYOR?

TEKNOFEST2023 İzmir etkinlikleri, 27 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında Çiğli Havalimanı Etkinlik Alanında gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST, 10 saat boyunca ziyaretçilere açık.

Etkinliğin biletleri ücretsiz olup, https://www.teknofest.org/tr/ adresinden ziyaretçi kaydı oluşturularak etkinliğe giriş yapılabilecek.

TEKNOFEST İZMİR ZİYARET SAATLERİ

TEKNOFEST saat 09.00'da başlayıp, saat 19.00'a kadar açık kalmaktadır.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından organize edilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), İzmir'de ziyaretçilere görsel şölen sunuyor.

TEKNOFEST GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Teknofest giriş bileti ücretsizdir. Festival alanında ziyaretçiler, çeşitli teknolojileri ve simülasyon deneyim alanlarını deneyimleyecek, son çıkan teknolojiler hakkında bilgi edinebilecek.

İzmir Çiğli Havalimanı'nda düzenlenecek olan 5 günlük festivalde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle dolu programlar yer alıyor.

İzmir TEKNOFEST'e Izbanla nasıl gidilir? TEKNOFEST ulaşım ve yol tarifi

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