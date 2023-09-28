TEKNOFEST İzmir'de nerede yapılıyor? sorusunun cevabı, etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivaline gitmek isteyenler, İzmir Çiğli Havalimanı'na ulaşım için TEKNOFEST ulaşım ve yol tarifini arıyor. İzmir'in Çiğli ilçesindeki Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkez Komutanlığı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'e ücretsiz katılım sağlanabiliyor. Peki İzmir TEKNOFEST'e Izbanla nasıl gidilir? TEKNOFEST ulaşım ve yol tarifi

TEKNOFEST İZMİR'DE NEREDE YAPILIYOR?



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, İzmir'de Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan İzmir Çiğli Havalimanı (Askeri Hava Üssü) 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

İZMİR TEKNOFEST'E IZBANLA NASIL GİDİLİR?



Konak veya Karşıyaka tramvay hattından İZBAN hattına geçerek Mavişehir aktarma istasyonundan EGEKENT metro istasyonuna gidilir. Metrodan indiğinizde yürüyerek veya dolmuş hatlarıyla Askeri Havalimanı'na kısa sürede ulaşabilirsiniz.



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Toplu taşıma ile ulaşmak için Çiğli Hava Üssü'nün yakınlarından 595 numaralı otobüs geçmektedir, onu kullanabilirsiniz. Çiğli Hava Üssü'ne en yakın otobüs durağı ise Balatçık İzsu durağıdır. Aliağa-Cumaovası ve Menemen-Tepeköy tren hattı ise hava üssünün yakınından geçmektedir.

Çiğli eski havalimanı olarak da bilinen 2. Ana Jet Üssü Uçuş Eğitim Merkez Komutanlığı'na giden otobüs (ESHOT) numaraları aşağıdaki gibidir:

227

442

595

853

İzmir Çiğli Havalimanı'na metro ve İZBANla ulaşım ise;

ÇIĞLI-ALIAĞA

MENEMEN-CUMAOVASI

TEPEKÖY-ALIAĞA

Hatlarından yapılmaktadır.

Çiğli Askeri Havalimanı olarak bilinen 2. Ana Jet Üssü Uçuş Eğitim Merkez Komutanlığı'nın açık adresi, Balatçık Mahallesi, Hava Üssü Caddesi'dir.

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