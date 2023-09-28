İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Eylül 2023 Perşembe / 14 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5008
  • EURO
    28,9909
  • ALTIN
    1654.17
  • BIST100
    8243.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Bilim-Teknoloji
  • >
  • TEKNOFEST İzmir'de nerede yapılıyor? İzmir TEKNOFEST'e Izbanla nasıl gidilir? TEKNOFEST ulaşım ve yol tarifi
Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST İzmir'de nerede yapılıyor? İzmir TEKNOFEST'e Izbanla nasıl gidilir? TEKNOFEST ulaşım ve yol tarifi

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu sene İzmir'in Çiğli ilçesindeki Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkez Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor. Teknoloji meraklıları, etkinlik alanına gitmek için hangi ulaşım araçlarını kullanacaklarını sorguluyor. İzmir'de TEKNOFEST'e özel araçların yanı sıra metro, İZBAN ve otobüsle de ulaşım sağlanabiliyor. Peki İzmir TEKNOFEST'e Izbanla nasıl gidilir? TEKNOFEST ulaşım ve yol tarifi

28 Eylül 2023 Perşembe 14:33 - Güncelleme:
TEKNOFEST İzmir'de nerede yapılıyor? İzmir TEKNOFEST'e Izbanla nasıl gidilir? TEKNOFEST ulaşım ve yol tarifi
ABONE OL

TEKNOFEST İzmir'de nerede yapılıyor? sorusunun cevabı, etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivaline gitmek isteyenler, İzmir Çiğli Havalimanı'na ulaşım için TEKNOFEST ulaşım ve yol tarifini arıyor. İzmir'in Çiğli ilçesindeki Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkez Komutanlığı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'e ücretsiz katılım sağlanabiliyor. Peki İzmir TEKNOFEST'e Izbanla nasıl gidilir? TEKNOFEST ulaşım ve yol tarifi

TEKNOFEST İZMİR'DE NEREDE YAPILIYOR?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, İzmir'de Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan İzmir Çiğli Havalimanı (Askeri Hava Üssü) 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

İZMİR TEKNOFEST'E IZBANLA NASIL GİDİLİR?

Konak veya Karşıyaka tramvay hattından İZBAN hattına geçerek Mavişehir aktarma istasyonundan EGEKENT metro istasyonuna gidilir. Metrodan indiğinizde yürüyerek veya dolmuş hatlarıyla Askeri Havalimanı'na kısa sürede ulaşabilirsiniz.

RESMİ BÜYÜTMEK İÇİN ÜZERİNE TIKLAYIN

OTOBÜS İLE ÇİĞLİ HAVAALANI'NA NASIL GİDİLİR?

Toplu taşıma ile ulaşmak için Çiğli Hava Üssü'nün yakınlarından 595 numaralı otobüs geçmektedir, onu kullanabilirsiniz. Çiğli Hava Üssü'ne en yakın otobüs durağı ise Balatçık İzsu durağıdır. Aliağa-Cumaovası ve Menemen-Tepeköy tren hattı ise hava üssünün yakınından geçmektedir.

Çiğli eski havalimanı olarak da bilinen 2. Ana Jet Üssü Uçuş Eğitim Merkez Komutanlığı'na giden otobüs (ESHOT) numaraları aşağıdaki gibidir:

227

442

595

853

İzmir Çiğli Havalimanı'na metro ve İZBANla ulaşım ise;

ÇIĞLI-ALIAĞA

MENEMEN-CUMAOVASI

TEPEKÖY-ALIAĞA

Hatlarından yapılmaktadır.

Çiğli Askeri Havalimanı olarak bilinen 2. Ana Jet Üssü Uçuş Eğitim Merkez Komutanlığı'nın açık adresi, Balatçık Mahallesi, Hava Üssü Caddesi'dir.

TEKNOFEST İZMİR YOL TARİFİ VE KONUMU İÇİN TIKLAYIN

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.