TEKNOFEST İzmir'de neler var? 2023 TEKNOFEST İzmir etkinlik takvimi

TEKNOFEST İzmir Etkinlik Takvimi yayınlandı. 27 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festivalde 400'den fazla stant etkinliği düzenlenecek. Festivalde, Teknoloji Yarışmaları'ndan Fuar Etkinlikleri'ne, Uçuş Gösterileri'nden katılımcı atölyelerine kadar birçok etkinlik düzenlenecek. Peki TEKNOFEST İzmir'de neler var? iŞTE 2023 TEKNOFEST İzmir etkinlik takvimi

TEKNOFEST İZMİR'DE NELER VAR?



TEKNOFEST İzmir'de teknoloji ve girişim yarışmalarından stant etkinliklerine, uçuş gösterilerinden tematik sergi alanlarına, ana sahne gösterilerinden TEKNOFEST Bilim Sokağı ve daha birçok etkinlik hakkında bilgi sahibi olmak için Etkinlik Takvimi'ni inceleyebilirsin.

2023 TEKNOFEST İZMİR ETKİNLİK TAKVİMİ



Bir TEKNOFEST klasiği olan hava gösterileri ile İzmir'de de herkesin gözü yükseklerde olacak. Yerli ve milli üretim hava araçlarımızdan Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Akıncı, Aksungur, Anka, Bayraktar TB2, Hürkuş, Jandarma Çelik Kanatlar, Paramotor, Gyrocopter ve Atak Helikopteri TEKNOFEST semalarında gösteri yapacak.

TEKNOFEST İzmir'de; Teknoloji ve girişim yarışmaları, fuar etkinlik alanları ile beraber Bilim Sokağı'nda bulunan 6-14 yaş grubuna yönelik atölye çalışmaları, Hava ve Kara Araçları Sergisi, Planetaryum, Dikey Rüzgâr Tüneli, İklim Tüneli, Sanal Gerçeklik Tüneli, Güneş Gözlem Etkinliği, Uzay Temalı Şişme Oyun Parkı, Simülasyon Deneyim Alanları, Öğrencilerle İlk Uçuş Etkinliği, Pedallı Uçuş Etkinliği, Refik Anadol'un "Makine Hatıraları: Uzay" Sergisi, Sahne Senin Etkinliği, ana sahne gösterileri ve daha birçok aktivite ile dolu dolu bir festival ziyaretçilerini bekliyor.

Girişimcilik ekosistemine katkı sağlama hedefi doğrultusunda Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ana yürütücülüğünde Aralık 2023'te İstanbul'da gerçekleşecek Take Off Girişim Zirvesi'nin Ön Etkinlikleri ise TEKNOFEST Ankara ve İzmir'de düzenleniyor. Take Off Girişim Zirvesi Ön Etkinliği birincileri toplamda 2.225.000 TL nakdi ödül kazanma ve Take Off Girişim Zirvesi'ne katılma hakkı kazanacak.

Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST Girişim Yarışması'nda 34 girişim 3 Milyon 750 Bin TL, Take Off Girişim Zirvesi Ön Etkinliği'nde (Pre Take Off) 11 girişim 1 Milyon 275 Bin TL'lik ödülün sahibi oldu. İzmir etabında ise Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri, Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri, Turizm Teknolojileri ve Oyun, Engelsiz Yaşam Teknolojileri temalarında yüzlerce gencimiz Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ni daha da ileriye taşıma hedefi ile mücadele edecek.

Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerine özel olarak ilk kez TEKNOFEST İzmir'de düzenlenecek olan Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon kapsamında öğrencilerin fikir geliştirme süreçlerini, sunum yeteneklerini pekiştirmeleri ve aynı zamanda ürünleştirme sürecini, marka geliştirmeyi deneyimlemeleri hedefleniyor.