8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları! 2019 en güzel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü aslında bir isyan hareketiydi. 1918’den itibaren Rusya’daki olaylara atfen Uluslararası Kadın Günü pek çok yerde 8 Mart günü kutlanmaya başlandı. Bu değerli günde sevdiklerinizle paylaşmak için en güzel mesajları sizin için bir araya getirdik. “Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eserirdir” diyerek kadının dünyadaki önemini ifade eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri gibi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili sözler ve mesajlar vardır. 2019 Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözlerini haberimizde bulabilirsiniz. İşte haberimizin detayları.

MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

▹ Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

▹ Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü"nüz kutlu olsun.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! En güzel Resimli Kadınlar Günü kısa mesajları ve sözleri burada...

▹ Peygamberimizin (Cennet annelerin ayakları altındadır) sözünün muhatabı olan tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım.

▹ Seni ben çiçeklerden yemişten ve klasik dörtlüklerde anlatıldığından daha çok fazla severim, seni çook severim kadınlar günün kutlu olsun.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! En güzel Resimli Kadınlar Günü kısa mesajları ve sözleri burada...

▹ Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü"nü kutluyorum.

▹ Dünyada birçok insan vardır. Kimi mutlu, kimi mutsuz.. Kimi gülüyor, kimi ağlıyor.. Ama tüm güzelliklere ve mutluluklara layık biri var; O"da şu anda bu mesajı okuyor. Kadınlar Günün Kutlu Olsun!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! En güzel Resimli Kadınlar Günü kısa mesajları ve sözleri burada...

▹ Kısa bir mesaj olmalı bu. Sana binlerce öpücük ve sevgi yolluyorum buradan.. Bil ki unutulmadın.. Kadınlar günün kutlu olsun!

▹ Eğer yanınızda olsaydım size sımsıkı sarılır, yaşam boyu gözlerinizdeki ışıltının devam etmesini, huzurlu bir hayat sürmenizi dilerdim. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! En güzel Resimli Kadınlar Günü kısa mesajları ve sözleri burada...

▹ Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

▹ Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler kadınlar günün kutlu olsun..

▹ Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun…

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! En güzel Resimli Kadınlar Günü kısa mesajları ve sözleri burada...

▹ Arkadaşlar yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Kadınlar günün kutlu olsun.

▹ Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.