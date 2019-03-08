8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları! 2019 en güzel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun. Dünyanın en değerleri insanları annelerimiz eşlerimiz ve kız kardeşlerimiz başta olmak üzere dünyadaki tüm kadınların önemi büyüktür. Onları her zaman sevmeliyiz, saygı duymalıyız ve yanlarında olmalıyız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü aslında bir isyan hareketiydi. 1918’den itibaren Rusya’daki olaylara atfen Uluslararası Kadın Günü pek çok yerde 8 Mart günü kutlanmaya başlandı. Bu değerli günde en güzel mesajları sevdiklerinizle paylaşmak için en güzel mesajları sizin için bir araya getirdik. “Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eserirdir” diyerek kadının dünyadaki önemini ifade eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri gibi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili sözler ve mesajlar vardır. 2019 Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözlerini haberimizde bulabilirsiniz
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü aslında bir isyan hareketiydi. 1918’den itibaren Rusya’daki olaylara atfen Uluslararası Kadın Günü pek çok yerde 8 Mart günü kutlanmaya başlandı. Bu değerli günde sevdiklerinizle paylaşmak için en güzel mesajları sizin için bir araya getirdik. “Yeryüzünde gördüğümüz her şey kadının eserirdir” diyerek kadının dünyadaki önemini ifade eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri gibi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili sözler ve mesajlar vardır. 2019 Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözlerini haberimizde bulabilirsiniz. İşte haberimizin detayları.
MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ
▹ Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.
▹ Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü"nüz kutlu olsun.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! En güzel Resimli Kadınlar Günü kısa mesajları ve sözleri burada...
▹ Peygamberimizin (Cennet annelerin ayakları altındadır) sözünün muhatabı olan tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım.
▹ Seni ben çiçeklerden yemişten ve klasik dörtlüklerde anlatıldığından daha çok fazla severim, seni çook severim kadınlar günün kutlu olsun.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! En güzel Resimli Kadınlar Günü kısa mesajları ve sözleri burada...
▹ Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü"nü kutluyorum.
▹ Dünyada birçok insan vardır. Kimi mutlu, kimi mutsuz.. Kimi gülüyor, kimi ağlıyor.. Ama tüm güzelliklere ve mutluluklara layık biri var; O"da şu anda bu mesajı okuyor. Kadınlar Günün Kutlu Olsun!
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! En güzel Resimli Kadınlar Günü kısa mesajları ve sözleri burada...
▹ Kısa bir mesaj olmalı bu. Sana binlerce öpücük ve sevgi yolluyorum buradan.. Bil ki unutulmadın.. Kadınlar günün kutlu olsun!
▹ Eğer yanınızda olsaydım size sımsıkı sarılır, yaşam boyu gözlerinizdeki ışıltının devam etmesini, huzurlu bir hayat sürmenizi dilerdim. Kadınlar gününüz kutlu olsun.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! En güzel Resimli Kadınlar Günü kısa mesajları ve sözleri burada...
▹ Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.
▹ Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler kadınlar günün kutlu olsun..
▹ Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun…
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! En güzel Resimli Kadınlar Günü kısa mesajları ve sözleri burada...
▹ Arkadaşlar yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Kadınlar günün kutlu olsun.
▹ Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.
-Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle... Kadınlar günün kutlu olsun!
-Her kadın birer çiçektir; ilgi ve sevgiye layıktır. Başımızın tacı tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun...
-Kadınlar toplumumuzun mimarlarıdır, bir toplumun gelişmesi, değişmesi ve aile yapısı tamamen kadına bağlıdır. Ne yaparsak yapalım asla onların hakkını ödeyemeyiz. Kadınlar Gününüz kutlu olsun!
-Bu hayatta sahip olduğum her şeyim, dünüm, bugünüm, yarınım canım kadınım kadınlar günün kutlu olsun... Seni çok seviyorum.
-Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Seni çok arıyorum.. Çok özledim. Kadınlar günün kutlu olsun biricik meleğim.
-Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kadınlar günün kutlu olsun..
-Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün Kutlu Olsun..Seni çok seviyorum.
-Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 2019’DA HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Her yıl 8 Mart’ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Amerika'da kadınların 13-15 saat çalıştırılması bu uygulamaya baş kaldıran fabrika işçilerinin grev yapması, 8 Mart 1957'de birçok kadın işçinin barikatlarda ölmesiyle sonuçlanmıştır. O yıldan sonra her 8 Mart Dünya Kadınlar günü olarak kutlanır
8 MART'IN TARİHÇESİ NEDİR?
8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 120 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı.
26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.
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