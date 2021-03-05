Kadınlar Günü sözleri: En güzel Kadınlar Günü mesajları resimli 2021

05 Mart 2021 Cuma 16:08 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 16:08

Kadınlar Günü mesajları, 8 Mart 2021 öncesi yoğun olarak araştırılıyor. Bu özel gün her yıl aynı tarihte, İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesi, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasıdır. Bu özel günde annenize, eşinize, arkadaşlarınıza ve yakınlarınıza güzel dileklerinizi iletmek için paylaşabileceğiniz En güzel Kadınlar Günü mesajları, resimli Kadınlar Günü sözleri 2021 sizlerle...

Kadınlara ithaf edilen o kadar özel günün arasında en önemli gündür belki de Dünya Emekçi Kadınlar Günü'dür. Haklarından vaz geçmeyen, inancını ve kendine güvenini asla kaybetmeyen güçlü kadının günü olan bu günde siz de hayatınızdaki güçlü kadınları mutlu etmek için, Kadınlar Günü sözleri ile kutlayın. İşte Kadınlar Günü mesajları resimli 2021

KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2021

Peygamberimizin (Cennet annelerin ayakları altındadır) sözünün muhatabı olan tüm dünya kadınlarının Dünya Kadınlar Gününü kutlarım.

"Kadınların özgür olabildiği, kadına saygının olduğu ve hiç bir kadının öldürülmediği bir yıl olması dileğimle... Kadınlar Gününüz kutlu olsun."

Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, Kadınlar Gününü kutluyorum.

"Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz umutla dolu yarınlara olsun..."

Aklınıza koyduğunuz her şeyi yapabilirsiniz ... En derin denizde yüzebilir, en yüksek zirveye tırmanabilirsiniz... Güçlü, güzel, şefkatli, sevgi dolu, merhametli... Tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü"nüz kutlu olsun.

"Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun."

Dünyaya sizin gözlerinizden bakabilseydik, dünya daha güzel bir yer olurdu. Tüm kadınlarımızın, Kadınlar Günü kutlu olsun!

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler kadınlar günün kutlu olsun...

KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ

Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü"nü kutluyorum.

Tüm günler gibi bugün de ne kadar özel olduğunuzu hissetmeye hakkınız var. Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

Hayatı güzelleştiren ve mükemmel kılan kadınlardır. Onlara toplumdaki tüm işlere katılma fırsatı vererek saygı gösterin. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun!

Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar... Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun...

Onlar; sevimli kızlarımız, tatlı kız kardeşlerimiz, güzel sevgililerimiz, sevgili eşlerimiz, mükemmel annelerimiz... Onlar hayatımızın anlamı... Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun!

Dünyayı ve hayatımızı güzelleştirmek için çalışan muhteşem kadınlar, Gününüz kutlu olsun!

"Dünyada her şey kadının eseridir." Mustafa Kemal Atatürk

KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır.

1857 yılında ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 129 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı.

1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart'ın "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Günümüzde Dünya Kadınlar Günü bazı ülkelerde resmi tatildir, bazı ülkelerde ise büyük ölçüde görmezden gelinir. Bazı ülkelerde protesto günüdür, bazılarında ise kadınlığı kutlayan bir gündür.