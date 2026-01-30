Ali Mahir Başarır kazanın doğurduğuna inanıyor!

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve Eski Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın aralarında bulunduğu toplam 41 şüpheli hakkında soruşturma işlemleri tamamlandı ve iddianame yazıldı.

Antalya Başsavcısı Yakup Ali Kahveci'nin yürüttüğü soruşturmada iddianameyi Başsavcı vekili Mehmet Akif Katırcı yazdı. İddianamede, halen tutuklu olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in belediyenin imkanlarını kullanarak işledikleri cürümler tek tek sıralanıyor. İddianamede 26 suç eylemi öne çıkıyor. İddianamedeki veriler gösteriyor ki baba oğul belediyeyi aile şirketi gibi yönetmişler.

İddianame mahkemeye gönderildi. Mahkeme sürecinde yeni bilgiler ve itirafçıların da çıkması muhtemel. Nitekim Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait ASAT eski Genel Müdürü İbrahim Kurt itirafçı oldu. Verdiği bilgiler yeterli görünüp tutuklu bulunduğu cezaevinden üç gün önce tahliye edildi. İddianame somut bilgiler ile sağlam bina edildiğinden itirafçı olmaları dışında başka çıkar yolları yok.

Antalya'da yolsuzluk operasyonu başladığında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Antalya Adliyesi önünde, "Onurunuz varsa, cesaretiniz varsa, şerefiniz varsa gelin mücadelenizi bizimle yapın, çekin elinizi belediyelerimizin üstünden" diye esip gürlemişti. Soruşturmayı yürüten savcılar tabiî ki Başarır ve avenesinin yaygarasına bakıp da geri adım atmadılar.

Bugün gelinen noktada ise Başarır, tehditler savurduğu savcıların yazdığı iddianameyle kendini aklama derdine düştü! Soruşturma sırasında "Muhittin Böcek para verdi, Ali Mahir Başarır Antalya'da daire aldı" diye ortalıkta bir söylenti çıkmıştı. Bu söylenti mezkûr iddianamede yer almadı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ertesi gün yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Dün uzun süreden beri devam eden soruşturmanın sonucunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızın, belediyemizin iddianamesi tamamlandı ve açıklandı. Orada bir itirafçı, bir iftiracı hakkımda, 'Antalya'da daire aldı, Muhittin Böcek para verdi' gibi iddialarda bulundu. Savcılık bunu araştırmış ve iddianamede Ali Mahir Başarır adına kolluk kuvvetlerince yapılan araştırma sonucunda Antalya ilinde aktif ya da pasif hiçbir taşınmazın olmadığını tespit etmiş ve yazmış. Hakkımda da iddianamede bir soruşturma yok ama bunu alçakça sanki yargılanıyormuşum gibi bir algı yaratmak istiyorlar..."

"Onurunuz varsa, cesaretiniz varsa" diye bağırıp çağırdığınız savcıların onuru da cesareti de varmış ki hakkınızdaki bir iddiayı delil olmadığı için iddianameye koymamışlar Sayın Ali Mahir Başarır, öyle değil mi?

Ali Mahir Başarır, kendini aklamaya delil gösterdiği iddianamede yer alan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının ve çevresinin 26 suç eylemi hakkında bir kelam etmedi. Nasreddin Hoca'nın kazan hikâyesini gel de hatırlama: "Doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsunuz" demiş kazanını aldığı komşusuna.

Evet Sayın Başarır, iddianameyi delil göstererek hakkınızda söylenti yayanlarla alakalı suç duyurusunda bulunacağınızı söylediniz. Peki, aynı iddianameyi delil göstererek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında partinizin bir işlem yapması için adım atacak mısınız? Yoksa siz de mi kazanın doğurduğuna inanıyor ama öldüğüne inanmıyor musunuz!