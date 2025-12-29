Bir gerçeğin ifadesi: Asrın inşası

Cumartesi günü Hatay'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iştirakiyle depremzedelere ev ve iş yerleri teslim edildi.

6 Şubat 2023'de art arda meydana gelen büyük depremler, Hatay'ın da içinde olduğu bölgede çok ağır hasarlar bıraktı. Mezkûr depremlerde Hatay adeta yerle bir oldu. Geçen 2 yılda Hatay yeniden inşa edildi. Halen de çalışmalar sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, "Nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar alanın inşasını da bitirmiş olacağız" sözü yapılan çalışmanın büyüklüğünü hafızanızda canlandırmaya yetecektir.

Tabiî ki gidip yerinde görünce, "Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı" söyleminin bir propagandan ibaret olmadığına, bir hakikati ifade ettiğine şahitlik ediyorsunuz.

"Asrın İnşası Türkiye'nin Başarısı: 455 Bin Konut Tamam" temalı program öncesi Hatay sokaklarında dolaşırken konuşabildiğim Hataylılar, "Bizler evlerimizin bu kadar hızlı yapılabileceğini beklemiyorduk" dediler.

"Bu hükümet dünyanın en iyi işini de yapsa alkışlamayız" diyen CHP'de bile bölge milletvekilleri yapılan işin hakkını teslim edip Bakan Kurum'u tebrik ettiler.

Evet, kolay bir iş değil. 14 milyon vatandaşımızı direkt etkileyen, 150 milyar dolardan fazla zarar veren bir afetten sonra şehirleri ayağa kaldırmak her ülkenin harcı değil.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözlerinden halkına verdiği sözü tutmanın sevinci okunuyordu. Başkan Erdoğan bölgeye dair 2 yıllık çalışmanın özetini şu cümlelerle yaptı: "Dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı başarıya Hatay'da şahitlik ediyoruz. 455 bininci afet konutunu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Yıl sonuna kadar 453 bin bağımsız bölümün anahtarını depremzede kardeşlerimize teslim edeceğimizi söylemiştik. Bugün itibarıyla bu rakamın da üstüne çıkarak, tam 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamlamış bulunuyoruz."

Bu kadar büyük yıkımın yaşandığı şehirlerde normalde 2 yılda ancak enkaz kaldırılabilirdi. Şehirlerin yeniden planlanması, ihaleler derken yıllar sürecek çalışmalar çok kısa sürede yapıldı. Bakan Kurum'un da söylediği gibi, Avrupa'daki birçok ülkenin büyüklüğündeki şehirler yeniden kuruldu.

Muhalefetin sırf muhalefet yapmak için yaydıkları yalanları bir kenara bırakırsak insaf sahipleri için yukarıdaki rakamlar çok şey anlatmalı. Ellerindeki belediyelerin kaynaklarını halka hizmet için değil de şahsi çıkar ve ikballeri için kullananlardan öğreneceğimiz bir şey yok!

Törene katılan MHP lideri Devlet Bahçeli konuşmasında Mehmet Akif'in,

Yıkmak, insanlara yapmak gibi kıymet mi verir?

Onu en çolpa herifler de, emin ol becerir.

Sâde, sen gösteriver "İşte budur kubbe" diye,

İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye.

Ama, "Gel kaldıralım" dendi mi, heyhat o zaman,

Bir Süleyman daha lâzım, bir de Sinan

mısralarına atıfla, "Hamdolsun Türk milletinde ne Süleyman ne de Sinan biter. Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, günümüzün Sinan'ı Çevre Bakanı'mız Murat Kurum Bey." demesi de yapılan işin hakkını veren bir değerlendirmeydi.

Cumhur İttifakı yaptıklarıyla konuşuyor ve kervanı menzile ulaştırmak için gece gündüz çalışıyor.