Celladın hatırlattığı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Terörsüz Türkiye" kapsamında Cumhur İttifakı ile birlikte süreci yürüten DEM Parti'yi kastederek, "Stockholm Sendromu'na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğunuz celladınıza aşık olmamaya davet ediyorum" demesi tepki toplasa da bana göre hayırlı bir tartışmanın yolunu açtı.

Tepkilerin artması üzerine Özgür Özel, rey kaybetme korkusuyla da "Ben DEM Parti'yi kastetmedim" diyerek geri adım attı ama mezkûr sözün DEM Parti'den başka muhatabının olmadığını hepimiz biliyoruz. Cellatlar da AK Parti ve MHP!

Özgür Özel iyi ki bu sözü etti de bu ülkenin gerçek sorununun CHP olduğunu bir kez daha konuşmanın ortamı oluştu. PKK dahil bugün hâlâ çözmeye çalıştığımız tüm sorunların müsebbibi CHP'dir. Bu ifadem sıradan bir peşin hüküm değil, şüpheye mahal bırakmayacak şekilde hakikati ifade eden bir peşin hükümdür.

CHP kurulduğunda Anadolu halkının içinden kendine düşmanlar seçti. Dinî olarak Müslümanlar, ırkî olarak da Kürtler bu düşmanların başında geliyor. Ülke sathını darağaçlarıyla donattılar; sandalye tekmelemekten bitap düştüler! Gerçek bir CHP'li hiç şüphesiz o günlerin özlemini çekmekte. Son cumhurbaşkanlığı seçiminin arifesinde, yüzde altmışla seçimi kazanacaklarına inanıp sosyal medyada, CHP'nin ilk yıllarında Anadolu insanının idam edildiği darağaçlarının fotoğraflarını paylaştıklarını unutmayalım. Büyük özlem içindeler!

Bu özlemlerini kursaklarında bırakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM'deki grup toplantısında Özgür Özel'e şu sözlerle gerçek celladı gösterdi:

"Şimdi bu beyefendiye sormak lazım. Ya sen ömrün boyunca hiç mi CHP'nin utanç lekeleriyle dolu tarihini okumadın? Tek parti faşizminin bu millete neler yaşattığını hiç mi öğrenmedin? Sen kimin cellat, kimin mağdur olduğunu bilmiyor olabilirsin ama benim Kürt kardeşim kimin cellat olduğunu çok iyi bilir.

Şurada, Ulus Meydanı'nda İstiklal Mahkemelerinde alelacele kararlar alıp darağaçlarında iskemleyi kimin devirdiğini milletim gayet iyi bilir. Merhum Menderes'i, Polatkan'ı Zorlu'yu adım adım darağacına kimin taşıdığını milletim bilir. Şimdi ardından timsah gözyaşları döktükleri Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamlarına kimin sessiz kalarak onay verdiğini benim milletim çok iyi bilir.

Terörle mücadele adı altında Tunceli'den başlayarak bizim dönemimize kadar Kürt kardeşlerimizin kanını kimin döktüğünü benim milletim çok iyi bilir. Sayın Özel hedef saptırmasın. Kendini boşu boşuna hiç yormasın. Eğer cesareti varsa ve bir cellat görmek istiyorsa aynaya baksın. Kendi tarihine baksın. CHP'nin geçmişine baksın. Celladı orada zaten görecektir."

Özgür Özel'den, CHP zihniyetine karşı duygularımızı diri tutacak bu tür açıklamaları daha çok yapmasını rica ediyorum; bu sıralar bizim mahallede ağır hafıza kaybı yaşanıyor da!