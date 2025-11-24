Sosyal medyada kılavuzu FETÖ'cü olanlar

Sosyal medya mecralarından X kullanıcıların hangi ülkeden paylaşım yaptığını açık hale getirmesiyle operasyonel hesaplar deşifre olmaya başladı. Sadece ülke bilgisi verilmiyor, hesap adının kaç kere değiştirildiği de görülebiliyor.

Deşifre olanların başında, terör devleti İsrail adına internette propaganda yapan hesapların Hindistan kökenli çıkması. İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci bir uzman gözüyle, terör devleti İsrail'in neden Hindistan üzerinden sosyal medyada propaganda yaptığını şu sözlerle açıklıyor:

"X'deki yeni güncelleme, İsrail'in, kirli dijital kampanyalarını, sosyal medyada algı operasyonlarını, devletlere yönelik psikolojik harekatlarının çoğunu Hindistan'dan yönettiğini de gözler önüne serdi.

Söz konusu hesaplar incelendiğinde; İsrail,

* Kendi ülkesinden iz bırakmak istemediğinden,

* Risk almaktan çekindiğinden,

* Analistlerin coğrafi iz sürmesini zorlaştırmak istediğinden üçüncü ülkelerde hesap açmayı tercih etmiş ve etki ajanlarını beslemiş...

Hindistan, dünyanın en büyük:

*hesap çiftliklerine,

*tıklama/etkileşim fabrikalarına,

*sosyal medya işgücü pazarlarına,

*ucuz çoklu SIM altyapısına sahip ülkelerinden olduğundan, İsrail örtülü dijital alt yapısını anlaşılan orada kurmuş.

İsrail tarafından açılan hesaplar incelendiğinde; "Terör üreten devlet" değil "Tehdit altındaki devlet" imajının güçlendirmeye çalıştıkları görülüyor.

"Soykırım suçlarını", "sivil katliamlarını" ise "kaçınılmaz sonuç" olarak sunmaya çalışmış.

İsrail'in Sivil kayıpların sorumluluğunu Gazze halkına yüklemek için, sahte videolar ve görseller üreterek; söz konusu hesaplar üzerinden yaydığı da görülüyor."

Sadece terör devleti İsrail'in hesapları değil FETÖ'cü hesaplar da deşifre oldu. Bugün internette Atatürkçü/Kemalistleri yönlendiren hesapların birçoğu da FETÖ'cü çıktı! Profiline M. Kemal'in fotoğrafını koyup, Başkan Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden Atatürkçü/Kemalist güruhu peşlerine takmışlar. Mâlûmunu Atatürkçü/Kemalist güruh akılla değil de güdüleriyle hareket eden bir güruh; "Atatürk, heykel, rakı, dans, çağdaşlaşma" diyenin peşine takılıp gidiyorlar. Mesela "Ata kızı" adlı hesap bir badem bıyıklı bir FETÖ'cü çıktı; 'Atanın kızı' meğer FETÖ'nün oğluymuş! Bu hesabı onbinlerce Atatürkçü/Kemalist hesap takip ediyor ve yazdıklarına inanıp yayıyorlar.

Aslan Değirmenci bu hususta da şunları söylüyor:

"Özellikle FETÖ'nün psikolojik harekât amaçlı kullandığı maskeli hesapların, yurtdışından yönetildiği ve isimlerini en az beş defa değiştirdiklerinin görülmesi kirli stratejilerini gözler önüne serdi.

Güncelleme, FETÖ'nün hem hesaplarının tespitini zorlaştırmayı hem de organize bir ağın dağınık bireysel kullanıcılar gibi görünmesini sağlayan stratejisini de deşifre etti.

FETÖ ve Organize Suç Örgütlerinin sosyal medyada sık kullandıkları:

* Takma ad,

* Sık kullanıcı adı değişimi,

* Gerçek kimlik belirsizliği,

* Coğrafi konum karmaşası kısmen ortadan kaldırılmış oldu..

- İki yapının en belirgin özelliği; geleneksel psikolojik harekât teknikleri ile modern dijital dezenformasyon stratejilerinin birleşimi niteliğinde operasyon yürütmek. Kriz anlarında birlikte algı yapmak!

Deşifre olan hesaplar incelendiğinde ortak söylem ve eylem stratejilerinin;

* Bilgi akışını bulandırmak,

* Bir olaya çok sayıda farklı yorum atarak kakofoni yaratmak,

* Gerçek bilgi ile yarı-yanlış bilgiyi karıştırmak,

* Algı kargaşası ile gündem takibini zorlaştırmak

Ve

* İç politikaya yönelik etki üretme çabası,

* Uluslararası kamuoyunda algı kampanyaları geliştirmesi,

* "Mağduriyet", "baskı", "özgürlük" gibi temalar üzerinden anlatılar kurması, tekrar ortaya çıkmış oldu."

X'de yapılan güncelleme bir bakıma mâlûmu ilâm; kimileri için 'komplo teorisi' olan bilgilerin sağlaması yapılmış oldu. Mâlûm güruh bundan ders çıkaracağını zannetmiyorum zira ders çıkarmak için güdüleri değil aklı kullanmak gerekiyor.