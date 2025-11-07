Ergenekoncular nasıl serbest bırakıldıysa Demirtaş da bırakılır

"Terörsüz Türkiye" süreci bazı gereksiz tartışmalarla kitlenmeye çalışılıyor. Bunlardan biri de Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilip edilmeyeceği mevzusu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin bu haftaki TBMM grup toplantısı sonrası "Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" demesiyle tartışma daha da büyüdü.

Selahattin Demirtaş hakkında yazdıklarım arşivde duruyor. Özellikle de Yasin Börü ve arkadaşlarının katledilmesinin baş sorumlusu Demirtaş olduğuna dair birkaç kez yazdım. O dönemde Demirtaş'ın çağrısıyla HDP/PKK sempatizanları sokakları yangın yerine çevirmişlerdi. Hatta Kurban Bayramı'nda "Biz Kobani yası tutuyoruz ne bayramı" diyerek bazı yerlerde kurban kesimini bile engellemeye çalıştılar.

Ben "Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın veya bırakılmasın" tartışmasına girmeyeceğim. Çünkü ben şehit Yasin Börü ve arkadaşlarının tarafındayım. Taraf olarak kanaat belirtmem doğru olmaz!

Devleti yönetenler, aldıkları istihbarat ve geleceğe dair planlar doğrultusunda yeni hamleler yapabilir. "Terörsüz Türkiye" süreci de bu hamlelerden biri. Dış müdahaleye çok açık bir süreç olduğundan azami seviyede dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tür süreçlerde geri adım gibi gözüken hamleler aslında ileri adımdır.

Benim garip bulduğum tartışma, Demirtaş'ın nasıl serbest bırakılacağı tartışması. Televizyon kanallarında ateşli tartışmalar yaşanıyor. Seyrederken gülüyorum. Yahu bu ülkede Ergenekoncular tek tek serbest bırakıldılar. Üstelik haklarında hükümler de kesinleşmişti.

Ergenekoncular, "Fethullahçı terör örgütünün kumpası" denilerek aklandılar! Oysaki hepimiz biliyoruz ki imkanları olsa darbe yapıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı idam etme hayalleri kuruyorlardı. Arşiv duruyor!

Devletin içindeki FETÖ unsurlarının Ergenekoncuların dosyalarına sahte birkaç belge koymaları onları masum yapmıyor. Meydanlarda açıkça darbe çağrıları yapıp, gazete köşelerinde AK Parti hükümetine müdahale edilmesi gerektiğini yazıyorlardı. "Genç subaylar rahatsız" manşetlerini de FETÖ'cüler atmadı değil mi? Ergenekoncuların, FETÖ'cülerin koyduklarını söyledikleri sahte belgeler dosyalarından çıkarılsa bile kendilerinin yazıp söyledikleri darbeci olarak hüküm giymelerine yeterdi. Lâkin 15 Temmuz sonrası, artık hangi saikle yapıldı bilmiyorum ama hepsi serbest bırakıldı ve bir de başımıza kahraman ilan edildiler!

Sadede gelirsem, nasıl ki Ergenekoncuların bir şekilde bırakılması gerektiyse Selahattin Demirtaş'ın da bırakılması gerekiyorsa bırakılır. Boşa nefes tüketmeye gerek yok!

Son söz, ben Türkiye'deki meselelere Atatürkçü/Kemalist/Ulusalcı anlayışla bakmam. Çünkü Türkiye'deki tüm sorunları oluşturun Atatürkçü/Kemalist/Ulusalcı anlayıştır ve Türkiye'nin en büyük sorunu da bu anlayıştır; cesareti olan Türkiye'deki sorunların ana kaynağını konuşsun!..