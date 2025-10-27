Gazze Mahkemesi kararını verdi: Soykırımda İsrail tek değil

Gitmeyi çok istediğim ama çıkan aksilikler neticesi gidemediğim Gazze Mahkemesi'nin İstanbul celsesi görüldü ve terör devleti İsrail ve işbirlikçileri hakkında nihai karar verildi.

Gazze Mahkemesi, terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımı kayıt altına almak için kurulmuş uluslararası bir vicdan ve hukuk platformu.

İlk halka açık oturumunu Mayıs ayında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapan Gazze Mahkemesi, son oturumunu da İstanbul'da yaparak hükmünü verdi. Eski Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Raportörü Prof. Dr. Richard Falk başkanlığında 4 gün süren oturumlarının ana başlıkları "Suç Ortaklıkları, Uluslararası Sistem, Direniş ve Dayanışma"ydı.

Evet, silah üstünlüğü terör devleti İsrail ve işbirlikçilerinin elinde olabilir ama insanî üstünlük bizlerde. Bugün terör devleti İsrail ve işbirlikçileri dünyanın her yerinde sokağa çıkamaz hâle geldilerse, her nerede yaşıyorlarsa yaşasınlar her an başlarına bir iş gelecek korkusu yaşıyorlarsa işte bu insanî üstünlüğün neticesi. Küçücük Gazze'yi 3 yıldır ele geçirmeye çalışırlarken dünyayı kaybettiler!

Gazze Mahkemesi de insanî üstünlüğümüzün bir göstergesi. Her şeye rağmen insanlığın kazanacağına dair umutlarımızı harlayan bir hamle; Dalga dalga çoğalması gerekiyor.

Gazze Mahkemesi'nin İstanbul celsesinde dün alınan nihai kararında, "Jüri, Batılı hükümetlerin, özellikle de ABD'nin ve diğerlerinin, diplomatik koruma, silah, silah parçaları, istihbarat, askeri yardım ve eğitimin yanı sıra devam eden ekonomik ilişkiler yoluyla İsrail'in soykırım işlemesine bazı durumlarda işbirliği yaparak ortak olduklarını tespit etti." denildi.

Gazze Mahkemesi jürisi kararında, Gazze'de devam eden soykırım suçlarını şu şekilde sıraladı:

"'Yiyecek ve suyun kasıtlı olarak reddedilmesi' ve tüm gıda sisteminin sistematik olarak yok edilmesi yoluyla açlık ve kıtlık.

'Ev katliamı', konutların ve altyapılarının (elektrik, su ve sanitasyon) kasıtlı olarak toplu olarak yok edilmesinden çok daha fazlasıdır. Bir ev, sevgi, yaşam, anıların, umutların ve özlemlerin deposudur. Yıkımı yerinden edilmeye, travmaya, toplulukların parçalanmasına ve derin kültürel kayıplara neden olur.

'Çevre katliamı', toprak verimliliğinin, hava kalitesinin, gıda ve su kaynaklarının tahribatına dayalı, bombardıman sona erdikten sonra hayatta kalma kapasitesini yok eden, yıkıcı çevresel hasara yol açan özel bir savaş türünü tanımlar.

'Sağlık altyapısının, ekipmanlarının ve personelinin kasıtlı olarak yok edilmesi ve hedef alınması' onlarca yıldır sistematik bir şekilde devam ediyor. Fiziksel ve ruhsal sağlık açısından en önemli sorun, İsrail işgali ve halkın insanlıktan çıkarılmasıdır.

'Üreme katliamı', doğumların engellenmesi, gelecekteki yaşamların ve güvenli bir şekilde üreme yeteneğinin ortadan kaldırılması yoluyla Filistinli üreme sağlığı hizmetlerinin kasıtlı ve sistematik bir şekilde hedef alınmasıdır.

'Akademi katliamı', bilginin soykırımıdır. Bir nesil öğrenci ve öğretmenin öldürülmesi, susturulması ve yerinden edilmesi, okulların ve üniversitelerin yerle bir edilmesi, hayallerin ve özlemlerin yok edilmesi yoluyla Filistin'in entelektüel geleceğinin yok edilmesidir.

'Gazetecilere yönelik saldırılar'. Soykırımın belgelenmesi, Filistinli gazeteciler tarafından gerçekleştiriliyor ve hem kendileri hem de aileleri hedef alınıyor. Bu gazetecilerin susturulması, soykırımın gizlenmesine yardımcı oluyor ve başka hiçbir çatışmada olmadığı kadar çok gazeteci öldürülüyor.

İşkence, cinsel şiddet, kayıplar, gözaltında, kontrol noktalarında, ev aramalarında, yerinden edilmelerde ve başka yerlerde cinsiyete dayalı şiddet.

'Siyasi katliam', siyasi ve kültürel liderlerin, temsilcilerin, aktivistlerin hedef alınarak öldürülmesi ve kaçırılması, sivil kurumların tahrip edilmesidir."

Karar metni bu kadar değil lâkin benim köşemin yeri bitti. Tam metni bulup muhakkak okuyunuz ve yayınız. İnsanlık kazanacak!