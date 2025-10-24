Derdest olan Masonluk dosyası

Türkiye Masonlarının liderlerinden Remzi Sanver tutuklandı!

Sanver, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Can Holding yöneticileri hakkında başlattığı "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında tutuklandı.

Masonluk mevzusu kimileri için 'tarihi geçmiş' mevzu olabilir. Lâkin Müslüman Anadolu halkı için hesabı görülmemiş bir dosya olarak hâlâ 'derdest'tir!

Masonluğun Türkiye'deki şenî faaliyetlerini fâş eden ve bunun da bedelini ağır bir şekilde ödeyen Üstad Necip Fazıl Kısakürek, Büyük Doğu dergisinde Masonluk hakkında şu bilgileri veriyor:

"Gerileme tarihimizden sonra izmihlâl tarihimizin başlıca müessiri olan ve gizli Yahudilik saltanatının şeref tacını taşıyan bu korkunç müesseseyi en mahrem maktâlarına kadar tanımak, mukaddesatına bağlı ve fikir haysiyetine malik her Türk için sadece bir borç değil, tarih boyunca birçok hâdise ve inkılabın iç yüzüne nüfuz ve yeni bir dünya görüşüne vüsul bakımından da başlı başına bir yoldur.

Masonluğun, dünya çapında taarruza geçtiği ve Avrupa emperyalizmasının arabasına at diye koşmuş olan Yahudi kapitalizmasını beslemek için Büyük Asya bütünü üzerinde hâkimiyet tesisine atıldığı devir, 18'inci asırdır. (...)

İngilizler, Hindistan'a yerleşir yerleşmez, arkalarından Masonluğu da oraya yerleştirmişler, yahut yerleşmesini kolaylaştırmışlar ve mahalli Hind Raca ve Prenslerine en büyük şeref ve üstünlük payesi olarak Mason localarına girmeyi telkin etmişlerdir. (...)

Bu asırlarda Masonluğun tek gâyesi şöyle hülâsa edilebilir: Büyük Asya bütününü tam bir istismar sahası haline getirmek, buna mâni her engeli ortadan kaldırmak; ve İslâm topluluk, birlik, şahsiyet ve istiklâlini kökünden kazımak...

İşte, en büyük hedef olan Osmanlı İmparatorluğunda büyük bir hız verildi. İmparatorluğun, yabancı unsurlara ve tesirlere nispeten açık iki ihtilât merkezi olan Selânik ve İzmir, birer hülûl ocağı benimsendi ve teşkilâtlandırıldı."

Üstad'ın mezkûr yazısının tamamını ve Masonluk hakkındaki diğer yazılarını burada yayımlamam imkânsız. Büyük Doğu yayınları Üstad'ın konuyla alâkalı yazılarını "Yahudilik-Masonluk-Dönmelik" adıyla derleyip kitaplaştırdı. Ders kitabı olarak okunması gereken bir kitap.

Elimde başka bir kitap daha var. Adı: "Mimar Sinan Locası 2000-2001 Dönemi Çalışmaları"

İçinde, şu an tutuklu olan Remzi Sanver'in de yazılarının olduğu 'hizmet içi' bir kitap. Mimar Sinan Locası'na bağlı Masonlar çeşitli konularda araştırmalarını ve tartışmalarını kitaplaştırmışlar.

Celil Layiktez imzalı "Dünyada Masonluk" başlıklı, 26.05.2001 tarihli tebliğinin "İslâm Ülkelerinde Masonluk" ara başlığında şu ifadeler bize söz bırakmıyor: "31 Mart Vak'asına da Masonların çerçevelediği Hareket Ordusunun müdahalesi ve Abdülhamit'in bir Mason milletvekilleri heyeti tarafından tahttan indirilmesi radikal İslâm çevrelerinde Masonluğa karşı duyulan tepkileri perçinledi. Halife Padişahı ve Kutsal Toprakların bekçisi olarak Osmanlı İmparatorluğunda olup bitenler, tüm Arap ve diğer İslâm halklarını etkilemiştir."

Galiba bizlerden teşekkür bekliyor!

Etkisini hâlâ yaşadığımız Masonluğun bizlerin nazarında neden 'derdest'te olduğu umarım anlaşılmıştır. Görülmemiş çok hesap var!..