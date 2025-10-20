Medyada Remzi Sanver suskunluğu

Can Holding'e yönelik kayıt dışı para operasyonunun ikinci ayağında gözaltına alınan bir isim oldukça dikkat çekiciydi: Remzi Sanver

Sanver hakkında medyada eski İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü ve eski Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü diye bahsediliyor. Lâkin Remzi Sanver'in en önemli ünvanı ise: "Büyük Üstat"!

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nin resmi sitesinde Sanver için şu bilgiler verilmiş:

"1991 yılında İstanbul'da, Ülkü Locası'nda tekris edilmiş, locasında çeşitli görevlerde bulunmuş ve 2003-2005 döneminde Üstad-ı Muhteremlik yapmıştır. 2007-2009 yıllarında Büyük Sekreterlik görevinde bulunmuş, 2010-2013 yıllarında Büyük Üstatlık yapmıştır."

Sitedeki "Büyük Üstat Mesajı" başlıklı bağlantıyı tıkladığınızda, kayıt dışı para şüphelisi Remzi Sanver'in mesajıyla karşılaşıyorsunuz. Sanver mesajında şu bilgileri vermiş:

"Bugün, Türkiye'nin 24 şehrinde ve Kuzey Kıbrıs'ta çalışan 272 locamızdaki 18.000 Kardeşimizle ülkemizin güçlü ve önemli kurumlarından biriyiz. Bu niteliğimiz sayılardan kaynaklanmıyor elbette. Biz gücümüzü benimsediğimiz yüksek insanlık değerlerinde, önemimizi ise bu değerlerin yayılması için verdiğimiz tarihsel mücadelede buluyoruz.

Bu mücadeleyi, değerlerimizi paylaşan bütün insanların yol arkadaşımız olduklarının bilinciyle sürdürüyoruz. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin iyi ve aydınlık insanlarına daha fazla temas edeceğiz; Masonluğu ve Masonluğun ülkemize katkılarını daha yüksek sesle anlatacağız; Büyük Locamızın dünyadaki saygınlığını ve ülkemizi temsil kabiliyetini her vesileyle ifade edeceğiz."

Mâlûmunuz Masonlar kapalı bir topluluk. Aralarına herkesi almazlar. Kendilerine ait özel ritüelleri ve ayinlerde giydikleri kıyafetleri vardır. Resmiyette dernek statüsünde olsalar da dernekten öte bir yapılanmadır. Kapıyı vurup da içeriye giremezseniz. Güçlü referanslarınız olmalı.

Kayıt dışı paradan dolayı gözaltına alınan Remzi Sanver'in gündeme gelmesi ilk değil. 2010 yılında Haber Türk televizyon kanalında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehditten şu an cezaevinde olan Fatih Altaylı'nın "Teke tek" programında söyledikleriyle de Sanver gündem olmuştu.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında Masonluğun yasaklandığına dair soruya Remzi Sanver şu cevabı vermişti: "Bu dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya masondur, kardeşimizdir. Ve bize yani artık bu faaliyetlere sürdürmenin mümkün olmadığının haberi veriyor. Masonluğun Türkiye'de kapalı değil fakat gelen bilgi üzerinden kendi kendisini kapatıyor. Hatta o zamanın yöneticileri bir açıklama yapıyorlar: 'Bizim umdelerimiz ifadesini Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulduğundan biz kendimizi kapatıyoruz.' Zaten biz kendimizi kapattığımız için de 2. Dünya Savaşı bittikten sonra yeniden çalışmaya başladığımızda mallarımızı geri almamız mümkün oluyor."

Mâdem CHP var bize gerek yok demişler! Hedeflerini CHP gerçekleştiriyor ve onlar da CHP'ye katılıyorlar.

Masonluk Yahudilikle birlikte anılmış ve Siyonizm'in ileri karakolu olarak görülmüştür.

Bu bağlamda Masonları lideri olan Remzi Sanver'in gözaltına alınması çok bir mühim hamledir. Üzerlerindeki dokunulmazlık zırhı kaldırılmış oldu ve Masonlar dokunulur kılındı.

Dikkatinizi çekti mi, medyada Remzi Sanver ve lideri olduğu Masonluk hakkında pek bir şey konuşulmuyor. Remzi Sanver başka bir derneğin veya bir topluluğu lideri olsaydı nelerin konuşulacağını biliyoruz. O derneğin veya topluluğun banka hesapları satır satır incelenir, üyeleri tek tek teşhir edilirdi. Ne hikmetse medyada bir suskunluk var!

