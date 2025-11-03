Bir 28 Şubat Figürünün Acıklı Sonu

Televizyona çıkardığı konuklarını "Atatürk'ü seviyor musunuz, Atatürk hakkında ne düşünüyorsunuz" diye sıkıştırmayı maharet bilirdi. Konuklar ne diyebilirdi; 5816 sayılı 'Atatürk'ü koruma kanunu' başlarının üzerinde sallanıyordu ve her an başı giyotine kaptırmak vardı. Bunu bildiğinden, bet sesiyle Atatürk'e dair soruları üst üste sorup karşısındakini sıkıştırmanın zevkini çıkarırdı.

Haber sunarken alkollü olduğu söylenirdi. Alkole zaafı vardı.

28 Şubat darbesinin ateşli savunucularındandı. Uğur Dündar abisi kadar olamasa da okullarda namaz kılan öğrencilerin peşindeydi. 'İrtica' haberlerini döndürüp döndürüp verirdi.

Köprünün altından sular aktı ve 28 Şubat darbesinin izleri silinirken o da kenara atıldı. 28 Şubat cuntasının zayıf halkalarından olacak ki harcanması kolay oldu. Onun gibi 28 Şubat cuntasının medya unsuru olan Ertuğrul Özkök gibiler hâlâ ortalıkta rahatça gezebiliyorlar. 'Network'ü sağlam tutmak lâzım!

Kenara atıldıktan sonra özel hayatındaki kavgalarla gündeme geldi. Alkol zaafı başına çok işler açtı. Yakınları sokaklarda toplayıp evine götürüyorlar. İbretlik bir yaşamı var.

Geçen gün yine gündemdeydi. Havaalanı personeliyle tartışmış. Onlara da mı "Atatürk'ü seviyor musunuz, Atatürk hakkında ne düşünüyorsunuz" diye sordu diye merak edip haberi okudum. Yok bu sefer mâlûm soruları sormamış. Haberde verilen bilgi şu: "Sunucu Reha Muhtar, havalimanını birbirine kattı. Uçağı kaçıran ve telefonla X-ray'den geçmeye çalışan ve çıkışsız bir kapıdan çıkmaya kalkışan Muhtar İstanbul Havalimanı'nda personelle tartıştı. O anlar, başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile kayda alındı."

Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, Reha Muhtar'ın kara listeye alındığını açıkladı: "Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz. Uçuşu öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık Türk Hava Yolları uçuşlarında kara listededir. Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir."

Artık Reha Muhtar THY uçaklarına binemeyecek.

"Atatürk'ü seviyor musunuz, Atatürk hakkında ne düşünüyorsunuz" diye konuklarını sıkıştırmanın hazzıyla ekranlarda uçan Reha Muhtar'ın her anlamda inişi sert oldu; ibret alabilene ne mutlu. İbret alamayanlara hayat boyu hep acı var!..