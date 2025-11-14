Bir yandan yapıp bir yandan sıvıyorlar

"Bir an önce yazılsın" denilen iddianame yazıldı ve mahkemeye gönderildi.

Savcılık, CHP yönetiminin kucağına dört bin sayfalık dosyayı koydu. Ekleriyle birlikte on bin sayfayı geçen bir iddianame.

Ekrem İmamoğlu suç örgütünün tüm unsurlarıyla detaylıca anlatıldığı iddianame dolu dolu; hemen okuyup bitirmek imkânsız. Ben de sindire sindire okumaya çalışıyorum ama dosyada anlatılan hâdiseler pek de sindirilecek işler değil! Okudukça insana, "Bu kadar da arsızlık" olmaz dedirtiyor. Anladığım kadarıyla 2023 senesindeki Cumhurbaşkanlığı seçimini kesin kazanacaklarına inandıklarından arsızlıkta sınır tanımamışlar. "Nasıl olsa hükümet bizim olacak, bize kimse dokunamaz" demişler.

407 şüphelinin yargılanacağı davanın iddianameye karşı mevcut CHP yönetimi iddialara cevap vermek yerine iddianameyi sulandırmaya çalışıyor. CHP'nin ibretlik milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'ye getirdiği boş dosyaları yere atıp şov yapıyor. Genel Başkanı Özgür Özel gibi tribünlere oynamayı seviyor. Boş dosyaları yere atmak kolay da soruşturma kapsamında itirafçı olanların savcılığa sundukları delilleri nereye atacaksınız?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de çıkmış otobüsün üzerine, kulak tırmalayan sesiyle Başkan Erdoğan'ın özür dilemesini istiyor. Niye? İddianamede boşmuş da ondan! Sosyal medya diliyle sorayım, Sayın Özgür Özel ve şürekâsı, sizler bu kafayı yaşamak için ne içiyorsunuz?

İddianamede Ekrem İmamoğlu suç örgütünün 143 eylemle kamuyu yani bizleri, suç tarihleri itibarıyla yaklaşık 160 milyar TL ve 24 milyon ABD doları zarara uğrattıkları da yer alıyor.

Bu meblağla, hiçbir şey yapmasalar bile İBB'ye ait kent lokantalarında 7/24 İstanbullulara bedava yemek dağıtabilirlerdi. Böylelikle İstanbullunun parasını yine İstanbullu yemiş olacaktı. Lâkin iddianameye göre Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olma sevdasına parayı kurduğu suç örgütüne aktarmış.

Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 4 bin sayfalık iddianameyi CHP'li yöneticilerin kucağına bıraktı. Artık onlar düşünsün diye yazacağım ama gördüğüm haber beni düşündürdü: CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme tarafından geçici olarak atanan Gürsel Tekin'e tepki olarak gece vakti binaya girenler Tekin'in yardımcısı Zeki Şen'in odasına küçük büyük def'i hacetlerini yapmışlar!

Eee CHP'nin üst tarafı meydanlarda tüm hızlarıyla sıvamaya devam ederse alt tarafı da küçük büyük demeden def'i hacetlerini yapmaya devam eder. Bu kafayla haklarında daha çok 4 bin sayfalık iddianameler yazılır.