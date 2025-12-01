ABD'yi kendi silahı vurdu

ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray'ın çok yakında iki ulusal muhafızı vuran Afgan Rahmanullah Lakanwal'ın bir işbirlikçi olduğu ortaya çıktı.

Rahmanullah Lakanwal, ABD'nin Afganistan'ı işgali sonrası Afgan işbirlikçilerinden oluşturduğu "Sıfır Birimi"ne 15 yaşında katılmış.

"Sıfır Birimi"nde yer alan Afganlar kendi halkına ihanet ederek ABD'nin Afganistan'daki tüm pis işleri yaptılar; katliamdan tecavüze kadar aklınıza gelen her şenaati gerçekleştirdiler.

İşte Rahmanullah Lakanwal da bu hainlerden biri. CIA Direktörü John Ratcliffe, Lakanwal'ın CIA ile Afganistan'ın Kandahar vilayetinde ABD ile ortak kuvvetin üyesi olarak görev aldığını ve Washington ile 'ortak çalışmalarının' olduğunu açıkladı.

İsmi açıklanmayan başka bir istihbaratçı da Lakanwal'ın muhtemelen 15 yaşındayken, 2011 yılı civarında CIA ile çalışmaya başladığını, o dönemde işbirlikçi Afganların ABD hükümetinde çalışmak için başvurmadan önce, şayet 18 yaşında küçüklerse doğum belgelerinde oynama yaparak yaşlarını büyüttüklerini söylemiş.

Rahmanullah Lakanwal, Afganistan İslâm Emirliği'nin işgalci ABD'yi defetmesinin ardından ABD'ye kaçmış. O meşhur fotoğrafı unutmuş olamazsınız; ABD askerleri uçaklarla Afganistan'dan ayrılırken işbirlikçileri de uçakların tutunabildikleri yerlerine tutunup kaçmaya çalışmışlardı da havadan yere düşüp ölmüşlerdi. İşbirlikçiler için mukadder son!

İşte Rahmanullah Lakanwal uçağa alınan 'şanslı' işbirlikçilerden. Demek ki ABD'ye çok büyük 'hizmette' bulunmuş ki ABD'ye götürülmüş. Hatta, sığınma başvurusu da bu yıl kabul edilmiş. Yine adı açıklanmayan bir ABD'li yetkili Rahmanullah Lakanwal için "tüm kontrollerden temiz çıktığı"nı söylüyor.

Her ne kadar ABD'li yetkili Lakanwal için "tüm kontrollerden temiz çıktığı"nı söylese de Rahmanullah Lakanwal kendisi hakkında pek de öyle düşünmüyormuş. ABD medyasına konuşan çocukluk arkadaşı, Lakanwal'ın "akıl sağlığıyla ilgili sorunlar yaşadığını ve birliğinin yol açtığı kayıplardan rahatsız olduğunu" ifade etmiş.

Anlaşılan Rahmanullah Lakanwal halkına yaptığı zulümlerin gölgesinden kurtulamadı ve vicdanını rahatlatmak için, işgal kararının verildiği Beyaz Saray'ın civarındaki iki ABD askerini vurdu.

Terör eken terör biçer!

İbretlik bir hâdise; hem işgalciler hem de işbirlikçiler için!