Dünya bir grup pedofile teslim olmayacak

Terör devleti İsrail'in hâmisi ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu terörist ilan etti!

"Fıkra bu kadar" deyip yazıyı burada noktalasam abes olmaz. Lâkin birkaç kelam etmeden de geçmek olmaz.

Mâlûmunuz, ABD bir ülkeye 'demokrasi' götürmeden önce o ülkenin liderini 'terörist' ilan eder. Sonra da o ülkeyi bombalar, işgal eder, çocukları öldürür, kadınların ırzlarına geçer vb. birçok melâneti işgal ettiği topraklarda işler. Eee, kolay değildir 'demokrasiyi ihraç etmek'; kargoya da vermiyorlar bizzat kendileri getiriyor!

İnsanın aklına ister istemez 'sakıncalı' sorular geliyor: Venezuela Devlet Başkanı Maduro hangi terör eylemlerini yapmış ki ABD onu 'terörist' ilan ediyor? Maduro, çoluk çocuk demeden bir yerlere füze mi fırlattı da biz duymadık?

Minareyi çalan kılıfı hazırlar misali ABD de Başkan Maduro'yu 'terörist' ilan etmenin yolunu, Cartel de los Soles adlı uyuşturucu çetesini terör örgütü listesine alıp Maduro'yu da bu örgütün lideri ilan etmesiyle yaptı. Ne kadar basit değil mi?

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD yönetimine boyun eğmediği ve terör devleti İsrail'e karşı Filistin direnişini desteklediği için hedefte.

'2025 Nobel Barış Ödülü'nü kime verdiler? Hatırlayalım, '2025 Nobel Barış Ödülü', Venezuela'da muhalefetin başını çekenlerden Maria Corina Machado'ya verildi. Peki, 'Nobel Barış Ödülü' alan Machado'ya ülkesinin devlet başkanını devirmek için kimden yardım istemişti: Terör lideri İsrail Başbakanı Netanyahu'dan!

Bakınız, 2019 senesinde Machado sosyal medya hesabından neler yazmış: "İsrail Devletinin Bağımsızlık Bildirgesi'nin 71. yıl dönümü vesilesiyle Yahudi halkına mesajım: Venezuela'nın mücadelesi, İsrail'in mücadelesidir."

Machado'nun partisi Vente Venezuela ile terör lideri Netanyahu'nun Likud Partisi arasında 2020 senesinde işbirliği anlaşması yapıldı.

Machado, terör devleti İsrail'in Gazze soykırımına da açıktan destek verdi.

Machado, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun İsrail için tehdit olduğunu da devamlı vurgulayarak "Hadi artık" diyor!

Görülüyor değil mi, 'barış' güvercinleri pek de bir sevişiyorlar!

ABD ve şürekası bugünlerde şöyle düşünüyorlardır: "Elimizde hem 'Nobel Barış Ödüllü' hem de kadın olan bir kuklamız var. Tam da halklarımıza hitap edecek, halkımıza işgali anlatmamıza çok yarayacak bir profil. Üstelik ülkesine müdahale (işgal) etmemiz için de açık çağrı yapıyor. E o zaman ne duruyoruz..."

Nasıl ki Irak'ta şehit Saddam'ı devirmek için nükleer silah yalanını söylediler Venezuela'da da Maduro'yu devirmek için uyuşturucu yalanını söylüyorlar.

Bakınız ABD Kongre Üyesi Maria Elvira Salazar'ın birkaç gün önce sarf ettiği şu sözlere: "Venezuela'ya girmek üzereyiz. Girmemiz gerekiyor... Venezuela, Amerikan petrol şirketleri için bir şölen olacak. 1 trilyon dolarlık ekonomik aktivite var. Amerikan şirketleri girip alabilir."

ABD Kongresi'nin kadın üyesi Venezuela işgali için "Amerikan petrol şirketleri için bir şölen olacak." diyebiliyor.

Hemen aklıma, "Irak'ta yarım milyon çocuk öldü ama değdi doğrusu" diyen ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright geldi!

Kim bilir, belki de Salazar da işgale "şölen" diyerek ABD Dışişleri Bakanlığı'na oynuyordur; yakışır!

Venezuela Devlet Başkanı Maduro ABD halkına, "Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?" diye sordu. ABD'nin sadece Venezuela ile de sınırlı kalmayacağını söyledi. Nitekim Kolombiya da hedefte. Kolombiya Devlet Başkanı Petro, "Bir grup pedofili Kolombiya'da demokrasiyi sona erdirmek istiyor." diyerek düşmanın hüviyetini açıkladı!

Evet, dünya bir grup pedofile teslim olmayacak. İşte Gazze, teslim olmadı!..