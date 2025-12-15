Terör devleti İsrail'in çöküşünün fotoğrafı

Terör devleti İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, geçtiğimiz hafta, şehid İzzeddin Kassam'ın mezarına gidip, mezarın yanındaki çadırı, güvenlik kameralarını, İzzeddin el-Kassam'ın hayatına ve mezarlığın tarihine ilişkin bilgi veren tabelayı yerinden söktürdü.

Terör liderlerinden Itamar Ben-Gvir mezar başında poz verirken, "İzzeddin el-Kassam'ın mezarı yıkılmalıdır. Teröristler ölümden sonra bile rahat edememeli." demiş.

Dünyada her şey altüst olduğundan bir terör unsuru, halkının bağımsızlığı için savaşırken düşman kurşunuyla can vererek mücadelesini taçlandırmış bir kahramana 'terörist' diyebiliyor.

Mücahidlerin şeyhi olarak nam salmış İzzeddin Kassam şehadetinin 90. yılında işgalcileri hâlâ korkutuyor. Üstad Necip Fazıl Kısakürek diyor ya, "Ölsek de mezarımız konuşacak!"

Terör unsuru Itamar Ben-Gvir'in bu cüretkâr tavrının altında yatan derin korkuyu Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi çok güzel izah etmiş: "Bu davranış, işgalcilerin düştüğü ahlâkî yozlaşmanın boyutunu ortaya koymakta ve halkımızın tarihine, ulusal ve dini sembollerine dokunmaktan çekinmeyen intikamcı bir zihniyeti yansıtmaktadır. Saygın Suriyeli âlim ve mücahid, adaletsizliğe ve işgale karşı devrimci mücadelenin simgesi olan Şeyh el-Kassam'ın mezarını hedef almak, sadece bir mezara saldırı değil; aynı zamanda ulusun hafızasını silme ve devam eden mücadelesinin bir tanıklığını ortadan kaldırma girişimidir."

Bombalarla, füzelerle yok edemedikleri Filistin halkının köklerine saldırmaya başladılar. Zannediyorlar ki Şeyhu'l Mücahidin İzzeddin Kassam'ın mezarını ortadan kaldırdıklarında direniş sona erecek! Düştükleri zavallı hâli görebiliyor musunuz? Ben-Gvir'in soluğu şehid Kassam'ın mezarının başında alması, Şeyhu'l Mücahidin İzzeddin Kassam'ın evlatlarının Gazze'de, her türlü imkânsızlığa rağmen 2 yıl boyunca işgalciye aman vermemesinin getirdiği neticedir.

Direniş ruhundan bîhaberler. Şehid Kassam'ın bir asır önce başlattığı direniş bugün Filistin'deki her beşikte yeniden hayat buluyor. Ne yıkmakla ne de öldürmekle bu ruh yok edilemez.

Terör liderlerinden Itamar Ben-Gvir'in, Şeyhu'l Mücahidin İzzeddin Kassam'ın mezar başındaki fotoğraf terör devleti İsrail'in çöküşünün fotoğrafıdır; elhamdulillah!

Cemal el-Hüseyni'nin yıllar önce dediği gibi, "Kassam... Öyle bir isim ki, Filistin semâlarında durmaksızın yankılanacak. Bu toprakları silâhlarıyla talan eden işgalcilerin kalplerine korku tohumları ekecek. Bu toprakların bitimsiz tarihinin sayfalarında sürekli okunacak ve okuyanda bir yücelik ve iftihar meydana getirecek..."

Şehid Kassam'ın ruhu işgalcilerin soluğunu kesmeye devam ediyor!

Bir not: Bu vesileyle, Şehid Kassam'ın hayatını ve mücadelesini kapsamlı olarak anlatan bir kitabı tavsiye edeyim: "Şeyhu'l Mücahidin İzzeddin Kassam". M. Muhammed Hasan Şurrab'ın kaleme aldığı eser Türkçeye de çevrildi.