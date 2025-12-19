Ankara'dan Filistin'i kucaklamak

Dün Ankara Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri verildi. Bu seneki ödüller arasında en mânâlısı, Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Filistinli gazeteci Ali Jadallah'a verilen ödüldü.

Ali Jadallah'a ödül fotoğraf dalında verildi. Maalesef Ali Jadallah törene katılamadı. Ali Jadallah'ı temsilen hanımı ve çocukları salondaydılar. Başkan Erdoğan'ın elinden ödülü onlar aldı.

Başkan Erdoğan aileyle yakından alakadar oldu. Program öncesin görüntülü aramayla Ali Jadallah'la görüştü. Terör devletinin izin vermemesi sebebiyle Türkiye'ye gelemeyen Ali Jadallah'ın hanımına Erdoğan, "Her türlü yola başvuracağız. Ali'yi sana da bize de kavuşturacağız." diyerek müjdeyi verdi.

Ödülü almak için sahneye çıkan Ali Jadallah'ın hanımını ve çocuklarını görünce, salondaki herkes gibi ben de duygulandım. Terör devleti İsrail'e karşı öfkemiz diri!

Başkan Erdoğan, Filistinli gazeteci Ali Jadallah'ın çektiği fotoğraflarla Filistin davasına katkısını şu sözlerle anlattı: "Gazze'de iki yıl boyunca devam eden vahşi soykırımı fotoğraf kareleri ile tüm dünyaya ifşa eden, objektifiyle gerçekleri 'medeni' denilen, dünyanın yüzüne çarpan Ali kardeşimiz aynı zamanda Anadolu Ajansımızın foto muhabiri olarak sahada görev yapıyor. Onun kadrajından yansıyanlar sadece Gazze'deki katliamın vardığı korkunç boyutları değil, Filistin halkının haklı, onurlu ve haysiyetli direnişini de tüm ihtişamıyla insanlığın gündemine getirdi. Çektiği fotoğraflar uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na açtığı davada bu fotoğraflar kanıt olarak sunuldu. Canını hiçe sayıp hakikatin deklanşörüne basarak Gazze'deki zulmü fotoğraflarla belgeleyen Ali Jadallah kardeşimi şahsım, milletim ve tüm mazlumlar adına tebrik ediyorum. Bu vesileyle sırf Gazze'deki vahşete kamera tuttukları için İsrail tarafından katledilen 37'si kadın, 283 basın mensubunu burada rahmetle anıyorum. İsrail'in acımasızca öldürdüğü gazetecilerin kahramanca mücadelesini bugün bir kez daha saygıyla selamlıyorum."

Başkan Erdoğan'ın Filistin davasındaki hassasiyetini tüm dünya biliyor; özellikle de terör devleti İsrail'in güdücüleri! Başkan Erdoğan katıldığı her programda sözü muhakkak Gazze'ye getiriyor. Terör devleti İsrail'in yaptığı soykırımı muhataplarının yüzlerine anlatıyor. "Barış geldi" diyerek Filistin'i gündemden çıkarmaya çalışanlara inat Gazze'yi hep gündemde tutuyor.

Başkan Erdoğan'ın yüzünde, birkaç metre ötemdeki sahnede Ali Jadallah'ın eşi ve çocuklarıyla ilgilenirken aslında onların şahsında tüm Filistinlileri kucaklamanın mutluluğunu gördüm!

Cumhurbaşkanlığı ödülünü alan Ali Jadallah Anadolu Ajansı muhabiri. Serdar Karagöz yönetimindeki Anadolu Ajansı yaptığı habercilikle dünya vicdanının sesi oldu. Terör devleti İsrail'in hedefinde olmaları boşuna değil!