“Terörsüz Türkiye” sürecine Suriye'den bakmak

Türkiye'de "Terörsüz Türkiye" süreci başladığında "Terör örgütü sözünü tutmaz, silah bırakmaz" diye tepki gösterenler oldu. "Bir önceki süreçte yaşananlara bakıp bu şekilde tepki göstermekte haklı olabilirler" diye düşünülebilir ama gözden kaçırılan çok mühim bir husus var: Türkiye artık o Türkiye değil; İçindeki FETÖ unsurlarını temizlemiş, vesayeti kaldırmış, savunma ve silah sanayisinde neredeyse tam bağımsız hale gelip her türlü araç gereci kendi yapabilen güçlü bir Yeni Türkiye...

"Terörsüz Türkiye" süreci başladığında ben çok rahattım ve Eski Türkiye'den kalma tepkiler vermedim. "Ya terör örgütü sözünde durmazsa" diye bir endişem olmadı. Çünkü sözlerinde durup durmamaları bizleri değil onları ilgilendiren bir mevzuydu. Sözde durmamanın neticesine onlar katlanacaktı. Bugün Suriye'de olduğu gibi.

Bir yıldır Suriye'deki PKK'nın terör unsurlarına silah bırakmaları ve Suriye ordusuna katılmaları yönünde çağrılar yapılıyor. Malumunuz Suriye'deki PKK unsurlarına silah veren ABD ve İsrail bu terör örgütünün Suriye'deki adını değiştirdi. Bu parlak fikirle bir anda terör örgütü olmaktan çıktılar; PKK oldu PYD/YPG/SDG!

Silah bırakmaları veya Suriye ordusuna katılmaları için bu yılbaşına kadar süre tanınmıştı. Sürekli oyaladılar. ABD ve İsrail'e güvendiler lâkin onların mecali kalmadı ki yardım etsinler. Netice, Suriye ordusu 3 günde terör unsurlarını sildi süpürdü. ABD ve terör devleti İsrail'in YPG/SDG'ye yağdırdığı silahlar şimdi Suriye ordusunun elinde, ganimet! Eh, savaşacak yürek olmayınca dünyanın en iyi silahları ellerinizde olsa ne olacak?..

Şimdi masaya oturmak zorunda kaldılar. Suriye devleti anlaşma maddelerini açıkladı. Bu anlaşmaya da uymazlarsa mesuliyet terör unsurlarında. Bir şey demeye hakları yok.

Terör unsurlarına operasyon sürerken Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara müthiş bir hamleyle Suriye'deki Kürtlere vatandaşlık haklarını veren kararnameyi imzaladı. Esed ailesinin yönetimindeki Suriye'de Kürtler vatandaş sayılmıyordu. Artık bir kimlikleri olacak.

Suriye ordusunun terörden temizlediği bölgelerde halkın sevinci gösterdi ki terör unsurlarının "Bu toprakların gerçek sahipleri biziz" iddiası çöp. Terör unsurları, arkalarına aldıkları ABD ve İsrail'le halkı sindirmiş ve zulmetmiş. Terör unsurları bu bölgeleri, yukarıdan ABD'nin binlerce ton bomba atıp dümdüz edip kendilerine yol açtıktan sonra işgal etmişlerdi. Suriye ordusunun girdiği her yerde coşku vardı. Halk sokaklarda kazanlarla yemek yapıp Suriye askerlerine ikram etti. Caddelerde zafer kutlamaları yapıp kardeşlik halayları çektiler. Aşiretler de bir bir Başkan Şara'ya biat ettiler.

Terör unsurlarının bu kadar çabuk çözülmeleri, terör devleti İsrail'in Türkiye'ye komşu olma hayalini de çöpe attı; artık Türkiye Suriye'ye komşu oldu!

Türkiye'de PKK'dan daha çok PKK'cı olanlar var. Türkiye'nın sınır ötesi operasyonlarında hop oturup hop kalkarlar. PKK adına bizleri tehdit ederler. Son zamanlarda da, şayet Suriye ordusu YPG/SDG'ye operasyona başlarsa ateşin Türkiye'ye sıçrayacağını, hatta Türkiye'nin bu sebepten bölüneceğini söyleyecek kadar şirazeden çıkanlar oldu. Televizyonlarda terör unsurlarının gücünü abarta abarta bitiremediler. N'oldu?..

Nasıldı o türkü: Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi, sen bu işin sonunu düşünmedin mi?

Yoğun karlı geçen bugünlerde Suriye'deki son gelişmeler ile "Terörsüz Türkiye" hamlesi yeni bir aşamaya geldi, hayırlı olsun!