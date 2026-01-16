Başkan Erdoğan yolsuzluk duası mı ediyor?

CHP'nin birçok şehirde belediye seçimini kazanması hayırlı oldu. Yıllar önce CHP belediyeciliğini tecrübe etmiş büyüklerimiz yaşadıkları sıkıntıları anlatırlardı ama "Bu kadar da olmaz" diyerek abarttıklarını düşünürdük. Lâkin son 1 yılda CHP'li belediyelerde patlayan dosyaları gördükçe "Eskiler az bile söylemiş" diyoruz.

CHP'li Mansur Yavaş'ın yönetimindeki Ankara'da uzun zamandır su sıkıntısı yaşanıyor. 90'lı yılların başında ellerinde bidonlarla su tankerlerin önünde bekleyen halk görüntüleri 2026'nın Ankara'sında da yaşanıyor. Belediye yönetiminin beceriksizliğinin ceremesini halk çekiyor. Yalnız bu CHP'liler başka bir âlemde yaşıyorlar. Partinin genel başkanı olarak belediye başkanından hesap sorması gereken Özgür Özel suçu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a attı. Neymiş, Başkan Erdoğan yağmur yağmasın diye dua ediyormuş! Özgür Özel partisinin Denizli mitinginde şunları söyledi: "Tayyip Bey dua ediyor. Yağmur yağmasın Ankara susuz kalsın, İstanbul susuz kalsın. Yağmur yağmasın diye dua eden tek zihniyet AK Parti'nin kara düzenidir, yazıklar olsun!"

Mezkûr sözleri duyunca hemen tepki vermedim, yapay zeka çağında Özel'i komik duruma düşürecek bir görüntü hazırlanmış olabilirdi. Ne yazık ki görüntü bir yapay zeka ürünü değil bizzat Özgür Özel ürünü! Türkiye'ye laikliği getiren ve bununla hem övünüp hem de getirdikleri laiklikle Müslüman Anadolu halkına zulmeden CHP'nin şimdiki genel başkanı dua ile yağmurun yağmasının engellendiğine inanıyor! Atatürkçüler hep der ya "Laiklik elden gidiyor" diye hakikaten gidiyor! Bakar mısınız Özgür Özel'in sözüne, laikliği ihlalden partisine Anayasa Mahkemesi'nde kapatılma davası açılacak bir lakırdı etmiş. Ah Vural Savaş ah, ah Yekta Güngör Özden ah, nelerdesiniz; meydanı boş bıraktınız, yeriniz doldurulamıyor!

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları sürüyor. Savcılar, Özgür Özel ve avanesinin tehditlerine boyun eğmediler. İşte birkaç gün önce Antalya'da yeni bir operasyon oldu. Mâlûmunuz Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yazın yolsuzluktan tutuklanmıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluklara yönelik soruşturmada belediyenin iki iştiraki olan ALDAŞ ve ASAT'ta 400 milyon TL kamu zararı tespit edildi. Bu meblağ ilk tespit edilebilen meblağ. Soruşturma derinleştikçe meblağın artacağı düşünülüyor.

Soruşturmada dikkat çekici bir bilgiye de ulaşıldı: Ödenen bazı otel ve yemek faturalarında, denetim amacıyla Antalya'ya gelen bazı Sayıştay görevlilerinin de bulunduğu, ancak bu kişilerin kimliklerinin gizlenmek amacıyla muhasebe kayıtlarına isim eklenmediği belirlendi! CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi kendilerini denetlemeye gelen Sayıştay görevlilerine misafirperverlikte kusur etmemişler! Dava sürecinde, Sayıştay görevlilerine ne kadar misafirperverlik yaptıkları da ortaya çıkar.

Ankara'daki susuzluğu Başkan Erdoğan'ın duasına bağlayan Özgür Özel partisinin yönetimindeki belediyelerdeki yolsuzluğu da Başkan Erdoğan'ın duasına bağlayabilir: "Tayyip Bey dua ediyor. Dürüst kalmasınlar, rüşvet yesinler, yolsuzluklar yapsınlar. Yolsuzluk yapsınlar diye dua eden tek zihniyet AK Parti'nin kara düzenidir, yazıklar olsun!"

Freni patlamış kamyon misali yokuş aşağı giden şoförden her şey beklenir!