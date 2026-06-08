Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında müzakere 'söylemleri' yeniden gündemde.

Ancak sahadaki 'eylemler'le yine örtüşmüyor.

The Telegraph haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Chagos Takımadaları üzerinde kontrolü güvence altına almak için seçenekleri değerlendiriyor.

Chagos Takımadaları, 1814'ten beri Birleşik Krallık'ın bir parçası.

2019'da Uluslararası Adalet Divanı ve Deniz Hukuku Uluslararası Mahkemesi, 1968'deki Mauritius'un bağımsızlığından hemen önce 1965'te ayırmasının gayri hukuki olduğuna, Birleşik Krallık'ın takımadaları Mauritius'a geri verme yükümlülüğüne sahip olduğuna dair kararı var.

Mayıs 2025 tarihli Birleşik Krallık-Mauritius Anlaşması, Britanya Chagos Takımadaları'nın egemenliğinin Mauritius'a devredilmesini ve Diego Garcia'daki Birleşik Krallık/Amerika Birleşik Devletleri askeri üssünün 2066'da sona erecek 99 yıl boyunca yerinde kalmasını öngörüyordu.

Birleşik Krallık'tan Mauritius'a egemenliğin devredilmesinden sonra burasının Mauritius'tan Amerika Birleşik Devletleri tarafından satın alınması yönünde bir teklif seçeneklerden biri.

Takımadalar, Çin ve İran'a yakın konumdaki Hint Okyanusu'nda stratejik açıdan önemli.

Günün birinde Mauritius hükümetinin Çin yanlısı olması ve kiralamayı avantaja çevirmeye çalışması endişelerden biri deniyor.

Diego Garcia askeri üssünün geleceğinin Amerika Birleşik Devletleri için ne kadar stratejik öneme sahip olduğunu gösteriyor.

Müzakereler sürüyorsa Diego Garcia'daki askeri üssün 'geleceği' neden Amerika Birleşik Devletleri'ni endişelendirsin ki?

Ha bu arada bu, incelenen birkaç alternatiften sadece biri.

Diğer 'alternatifler'in ne olduğu ise düşündürücü.

Demek oluyor ki Diego Garcia askeri üssü etrafında 'herhangi bir belirsizlik' istenmiyor Amerika Birleşik Devletleri çıkarları gereği.

Önce Grönland.

Sonra Kharg Adası.

Şimdi Chagos Takımadaları.

Kıbrıs Adası konusunda yakın dönemdeki gelişmelerin zamanlaması ise manidar...