Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında gittikçe tırmanan bir tansiyon var son günlerde.

Karşılıklı olarak büyük çapta ve stratejik saldırılar düzenleniyor.

Geçtiğimiz hafta Moskova'ya Ukrayna'nın sürü kamikaze insansız hava araçlarının stratejik noktaları hedef alan saldırıları, yayın yasağı getirilecek kadar büyüktü

Bu hafta saldırılara yenileri eklendi.

20 Mayıs 2026'da Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez-Kstovo, Nizhny Novgorod kapasite bakımından Rusya'nın en büyük beş rafinerilerinden birindeki birincil rafinaj ünitesini devre dışı bırakmak amacıyla yapılan saldırının rafinerinin verimliliğini belirleyen ön distilasyon kulesi AVT-6 birincil petrol rafinaj ünitesinin kapanmasına zorladığı söyleniyormuş Reuters'a konuşan sektörden isimlerce. Bunun da tesisin petrol ürünleri çıktısında keskin bir düşüşe yol açacağı, AVT-6 onarımlarınınsa hasara bağlı olarak haftalar ila aylar sürmesininse bu komplekse önceki bir saldırıdan altı gün sonra gelmesinin orta Rusya'da yakıt kıtlığını derinleştirdiği ve Lukoil'i ham akışları yeniden yönlendirmeye zorladığı belirtiliyor.

Bitti mi?

Bitmedi.

21 Mayıs 2026, Ukrayna'daki güçleri destekleyen askeri lojistik zincirleri dahil Volga ve Ural askeri bölgelerine yakıt sağlayan bir Rosneft varlığını vurmak amacıyla stratejik değere haiz Samara Bölgesi Syzran Rafinerisi saldırısı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky tarafından doğrulanmış olup Ukrayna'nın kolay Pantsir/Tor kapsama alanı dışında kalan ve Rus anahtar arazisinin iç pazarını besleyen rafinerileri sistematik olarak devre dışı bıraktığı not ediliyor.

21-22 Mayıs gece yarısında Starobilsk-Rubikon Drone Komuta Karargahı yani Rusya'nın elit Rubikon İleri İnsansız Teknolojiler Merkezi karargahını Ukrayna'nın zırh ve lojistiğine ağır kayıplar veren FPV ve fiber-optik drone operasyonlarından sorumlu arka karargahı yani komuta merkezinin vurulması sonrasında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rubikon misilleme planlaması için kamuoyu önünde emir vermesinin saldırının can alıcı yere yapıldığını gösterdiği iddia ediliyor.

Cepheye Rus kara iletişim hatlarını kesmek amacıyla M-14 (Mariupol–Berdyansk–Melitopol–Henichesk) ve H-20 (Mariupol–Donetsk Şehri), güney ve doğu Ukrayna'daki Rus güçlerini besleyen iki birincil lojistik arterinin 21-22 Mayıs 2026 tarihli jeolokasyonlu görüntülerin Rus askeri kamyonlarına saldırıları gösterdiği belirtiliyor.

21-22 Mayıs 2026 gece yarısı Ukrayna topraklarından ~700 km uzakta bulunan Rusya'nın ana rafinaj varlıklarından birini devre dışı bırakmak amacıyla yılda yaklaşık 15 milyon ton ham petrol (~300.000 varil/gün) işleyen, Moskova ve Batı Askeri Bölgesi'ni besleyen orta Rus yakıt şebekesinden önemli rafineri kapasitesi ve Gazprom Neft ile Rosneft'in ortak sahibi olduğu PJSC NK Slavneft-YANOS ana rafinaj varlığına saldırı sonrası Yaroslavl Valisi Mikhail Evrayev'in Yaroslavl-Moskova otoyolunu geçici olarak kapatmak zorunda kaldığı söyleniyor.

Mayıs ayında Moskova, Ryazan, Kirishi, Syzran ve Kstovo rafinerilerine yapılan saldırılarla birleşince, Reuters Ukrayna'nın sadece Mayıs ayında yaklaşık 700.000 varil/gün rafinaj kapasitesini devre dışı bıraktığını tahmin ederken bunun birkaç Rus bölgesinde yakıt sağlanmasını zorladığı iddia ediliyor.

22-23 Mayıs 2026 gecesi 48 saat boyunca ise Ukrayna İnsansız Sistemler Kuvvetleri, Rusya'nın Novorossiysk deniz üssüne Kalibr füzeleriyle donatılmış Amiral Essen fırkateynine ve nadir bulunan Bora sınıfı füze hovercraftına saldırı düzenlendiğini belirtiyor.

Ayrıca Karadeniz'deki az sayıdaki büyük Rus petrol çıkış noktalarından, savaş ekonomisinin kritik gelir kaynağı, Sheskharis Aktarma Kompleksi'nin bir parçası ve daha önce günde yaklaşık 700.000 varil ham petrol işleyen Grushovaya Balka petrol deposu ve diğer askeri tesislere 'isabetli' atışlar gerçekleştirdiğini de iddia etti. Transneft boru hattı ağının Karadeniz kıyısındaki uç noktasını vurmak amaçtı. Daha önce 2 Mart ve 6 Nisan'da da vurulmuştu.

Sürekli tekrarlanan saldırıların Transneft'in verimliliği sürdürme yeteneğini aşındırırken Novorossiysk'e uğrayan tanker operatörleri için sigorta primlerini yükseltip bir darboğaz etkisi yarattığı iddia ediliyor.

Velhasıl Ukrayna artık Rusya'nın en çok önemsediği varlıkları vuruyor.

Rus füzeleri ise gece yarısı saldırısı düzenliyor Kiev'e.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ise şöyle tanımlıyor saldırıyı:

"Bu ağır bir darbeydi. Çeşitli tiplerde 90 füze. Bunların birçoğu balistikti — 36'sı. Ve 600 drone.

Ne yazık ki, tüm balistik füzeler vurulamadı. En çok isabet Kiev'de oldu ve Kiev, bu Rus saldırısının ana hedefiydi.

Putin artık 'yaşasın' kelimesini bile düzgün telaffuz edemiyor — kelimeleri peltek söylüyor, yine de füzeleriyle konut binalarını yenmeye devam ediyor.

Üç Rus füzesi bir su kaynağı tesisine karşı. Bir pazarı yaktı, düzinelerce konut binasına zarar verdi ve birkaç sıradan okulu.

Oreshnik'ini Bila Tserkva'ya karşı fırlattı. Eh, o gerçekten dengesiz."

Dengeler değişiyor.

Değişmeyen tek şey ise tırmanmanın hiç olmadığı kadar hızlanması.