Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump'ın ziyareti kapsamında kayda değer bir referans yaptı.

'Thukydides Tuzağı'

Çin ve ABD'nin kaçınması gerektiği uyarısıyla birlikte.

"Yükselen bir güç ile hâkim bir güç arasındaki korkunun çatışmaya yol açtığı tarihsel kalıp".

'Tahtından' etme tehdidi ile savaş eğilimi oluşması.

Neden Thukydides?

Antik dönemde tarihçi Thukydides, Atina'nın yükselişinin Sparta'da korku yaratmasıyla Peleponnes Savaşı'nın kaçınılmaz kıldığını yazmıştı Peleponnes Savaşı Tarihi'nde.

2015'te de Harvard Üniversitesi Belfer Bilim ve Uluslararası İlişkiler Merkezi'nde tarihteki benzer 16 örnekten 12'sinin savaşla sonuçlandığını belirtti siyaset bilimci Graham T. Allison.

2017 yılında "Savaşa Mahkum" başlığıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin 'savaşa doğru bir çarpışma rotasında' olduğunu söylüyordu.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise "Bu sorular, tarih, dünya ve halklar tarafından ortaya konan sorulardır" diyerek tanımlıyor süreci.

Allison'ın "savaştan kaçınmak çok zor olabilir ve de kapsamlı ve yoğun diplomatik dikkat ve çaba gerektirir" sözlerine nazire yapıyor adeta Amerika Birleşik Devletleri heyeti.

Kimler yok ki. Yemekte 47 konuğu vardı Xi Jinping'in.

Tarihte görülmemiş türden bir 'çıkarma'.

Xi Jinping 'kapılar daha da açılacak' diyorken 'savaşa mahkum' olmaktan 'savaştan kaçınmak' yolunda emin adımlar atma konusunda irade gösteriyor.

Somut adımların 'netameli konularda' tarafları 'savaştan kaçınmak'ta ne kadar başarılı olacağını ise yaşayıp öğreneceğiz.