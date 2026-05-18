Moskova'yı vurmak

Unutulup gitmişti.

Ne mi?

Saldırmazlık 'miti'nin yıkıldığı o coğrafya.

Rusya-Ukrayna.

Dönüşü muhteşem oldu.

Herkes Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a tekrar saldırması beklentisi içinde idi.

Halbuki çok 'ters köşe' bir haber düşüverdi ajanslara.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky şu sözlerle duyurdu:

"Bugün Moskova'ya karşı çok büyük ölçekte operasyon gerçekleştiriyoruz.

Bu seferki hedeflere mesafe 500 km'den fazla.

Savaş oldukça öngörülebilir bir şekilde 'doğal limanına' dönüyor ve bu, Ukrayna ile oynanmaması gerektiğinin açık bir işareti."

Ama hiç kimse bunu 'öngörmemişti'.

Önemli olan unsur ise açıklamadaki başka bir karakteristik.

500 km'yi aşan mesafe.

Bunun büyük çaplı bir operasyon olduğu, Ukrayna'nın stratejik direncini vurguladığı ve Moskova'ya yaklaşımını yeniden değerlendirme sinyali olduğu iddia ediliyor.

Ancak başka bir bilgi durumu daha da ilginçleştiriyor.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump ve beraberinde teknoloji devleri yöneticilerinin olduğu iş adamlarıyla yaptığı 'çıkarma'nın hemen ardından 19-20 Mayıs tarihlerinde Pekin ziyareti planlanmıştı.

Saldırıların muhtevası ise kamikaze insansız hava araçları.

Son 24 saat içinde Ukrayna tarafından yaklaşık 600 insansız hava saldırısı düzenlendiği, Moskova bölgesine ise 80 ila 130 arasında insansız hava saldırısıyla en az 3 kişinin hayatını kaybettiği not ediliyor.

Vurulan yerlerin arasında Moskova'ya yakıt temin eden istasyonun olması ise 'zamanın ruhuna' hitap ediyor.

Sadece bu kadar da değil; savunma sanayi tesisleri, petrol altyapısı ve Şeremetyevo Havalimanı da hedef alınmış.

Moskova çevresinde yangınlar çıkarken, Rusya 556 insansız hava aracı, 8 güdümlü bombanın düşürüldüğünü duyuruyor.

Moskova semalarında Ukrayna FP-1 insansız hava aracının uçması...

Hem de çok uzun bir mesafeden gelerek.

Hem de onca savunma sistemine rağmen.

Hem de Moskova'da.

Zaman çok değişmiş.

Kime, ne kadar yaramış onu ise Pekin'e arka arkaya gelen İran, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ziyaretleri sonrası 'olacaklar' gösterecek.