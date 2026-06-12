Düşman, Başkan Erdoğan'ı iyi analiz ediyor

Terör devleti İsrail kendi güvenlik çevresini genişletme çabalarına karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'deki grup toplantısında Türkiye'nin tabiî ve tarihî sınırlarını hatırlattı.

Başkan Erdoğan şunları söyledi: Netanyahu ve cinayet şebekesinin Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları, bu iki kardeş ülkeyi olduğu kadar artık Türkiye'yi de tehdit eder bir noktaya taşınmıştır. Şunu bir defa herkesin bilmesini isterim; Suriye ve Lübnan müstakil, bağımsız iki devlettir. Ancak bu iki devlet, yani Suriye ve Lübnan aynı zamanda Türkiye'nin sevgi ve kardeşlik coğrafyasının içinde yer alan iki devlettir. Şam ve Beyrut, İstanbul'un iki kardeş şehridir. Türkiye'nin güvenliği sadece Hatay'dan değil, Halep'ten başlar, Şam'dan başlar. Türkiye'nin güvenliği Beyrut'tan başlar. Kardeşlerimizin ülkelerinde hiçbir emrivakiye müsamaha göstermeyiz, kardeşlerimize yönelik hiçbir saldırıya göz yummayız.

Başkan Erdoğan lafı eveleyip gevelemeden noktayı koydu. Türkiye üzerine hesap yapanlara Türkiye'nin tesir alanını çizdi.

Tabiî ki Türkiye'nin tesir alanı Beyrut'la sınırlı değil. Türkiye'nin Afrika kıtasında artan tesir alanı da başta Fransa olmak üzere birçok ülkenin uykularını kaçırıyor.

Yeni Türkiye'nin her anlamda taarruz stratejisi meyvelerini veriyor.

Başkan Erdoğan mezkûr konuşmasında, terör devleti İsrail'le ile işbirliğine giren Kıbrıs'taki Rumları da ikâz etti: Çok açık söylüyorum. Kimse macera peşinde koşmasın. Kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın. Eğer Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkünün hak ve hukukuna kastedilirse; bilinmesini isterim ki cevabımız çok net olur, çok da sert olur.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının yankısı terör devletinde büyük oldu. Terör lideri Netanyahu sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'a cevap vermeye çalıştı. Diğer terör unsurları da sıraya girdi. Başkan Erdoğan'ı tehdit etmek gibi komik işlere tevessül ettiler.

Tehditlere karşılık Başkan Erdoğan'ın geri adım atacağını düşünenler yine hüsrana uğradı. Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türk Kızılay Ödülleri Töreni"nde son sözü söyledi: Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır.

Terör devleti medyasında yer alan analizlerde Türkiye'nin artık sadece kendi sınırlarını korumakla kalmayıp, tüm bölgeyi kapsayan yeni bir güvenlik şemsiyesi inşa ettiğini, Türkiye'nin bu hamlelerinin İsrail'in bölgedeki hareket alanını ciddi şekilde kısıtladığı ve İsrail yönetiminin derin bir endişeye yol açtığından bahsediliyor.

Düşman Başkan Erdoğan'ı iyi analiz ediyor bir de bizimkiler etse...