CHP, Mutlak Butlan ve elde kalan kaşıklar

Ekrem İmamoğlu suç örgütü hakkında hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait kaynakların örgüt kasasına aktarılmasıyla alakalı, bu gelirlerin siyasi amaçlarla, özellikle de örgüt lideri İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kaynak oluşturmak gayesiyle kullanıldığı belirtiliyor.

Soruşturma kapsamında örgüt mensuplarının dinlemeye takılan konuşmalarında, rüşvet istedikleri iş insanlarına "Geleceğin Cumhurbaşkanına yardım yapıyorsun", "Şimdi kaşıkla ver, ileride kepçeyle alırsın" vb. ifadelerle telkinde bulundukları kayıtlara geçmişti.

Ekrem İmamoğlu işe partiyi ele geçirmekle başlamış. Birkaç gün önce Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin verdiği "Mutlak Butlan" kararında da görüldüğü üzere Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği kongrede oylar para ile alınmış. CHP'nin sadece 38. Olağan Kurultayı değil İstanbul İl Kongresi'nde de oylar satın alınmış!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi'nin aldığı "Mutlak Butlan" kararına ana hatlarıyla baktığımızda şu noktalar dikkat çekiyor:

1- Kurultayda ve İstanbul İl Kongresi'nde bazı delegelere para verildiği, belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunulduğu, adaylık/siyasi görev taahhüt edildiği, alışveriş kartı gibi menfaatler sağlandığı...

2- Bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip göndermelerinin istendiği...

Mahkeme bu yukarıdaki hususların seçim iradesinin serbestçe oluşmasının önünde engel ve Anayasa'nın 69. maddesi ile Siyasi Partiler Kanunu'nun 4 ve 93. maddeleri uyarınca siyasi partilerin organ seçimlerinin demokrasi esaslarına, tüzüğe ve üyeler arası eşitlik ilkesine uygun olmadığına hükmetti.

Mâlûmunuz bu süreci başlatan CHP'li eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş. Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözünü hatırlayalım: "Şikayet edenlerin, şikayet edilenlerin, rüşvet alanların, şehirleri adeta haraca bağlayanların, insanları zor duruma düşürüp soyanların hepsi CHP'li."

Kendi içlerindeki kavga olmasa belki de birçok şenaatten haberimiz olmayacaktı.

Mahkemenin kararına göre Özgür Özel'in seçildiği şaibeli kurultay iptal edildi ve CHP'de 38. Olağan Kurultayı'nın öncesine dönüldü. Yani Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığı'na geri gelmiş oldu. Karar sonrası CHP Genel Merkezi'nin önünde barikat kuranlar Kılıçdaroğlu'nu parti binasına sokmayacaklarına dair yeminler ettiler. Öfkeli güruh Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını parçalayıp "Hain Kemal" diye slogan attılar. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, ne olursa olsun genel merkezi terketmeyeceklerini söyledi. Lâkin genel merkez önüne istedikleri kalabalığı toplayamadılar. Kitleleri pek de sokağa çıkmaya hevesli değil. Dün de polis, mahkemenin kararını uygulama üzere CHP genel merkez binasına girdi; 'Devrimcilik' oynayan bir grup CHP'linin barikatlarını yıkıp parti binasını işgalden kurtardı. Özgür Özel ve avanesinin şovu kısa sürdü!

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi aldığı "Mutlak Butlan" kararıyla Ekrem İmamoğlu suç örgütüne de "dur" demiş oldu; "Parayla bu işler olmaz" denildi...

Çapından büyük bir güç elde edip zehirlenen İmamoğlu için yeni bir zorlu süreç başlıyor. Silivri'de unutulabilir! CHP'de toz duman dağıldığında göreceğiz kim kimin atında! Birçok sürprize gebe bir süreç.

"Şimdi kaşıkla ver, ileride kepçeyle alırsın" sözüne kanıp Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü'ne para verenler de ellerinde kaşıkla kalakaldılar!..