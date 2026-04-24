Yeni Türkiye'nin tesiri dillerde

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz" sözündeki endişeyi anlıyorum. Ursula von der Leyen'in Türkiye'yi de kendilerine bir tehdit olarak görmesine kızanlar oldu ama ben kızılacak bir şey göremiyorum. Aksine, Ursula von der Leyen'in mezkûr sözünün, Yeni Türkiye'nin tesir alanının çapını göstermesi bakımından mühim bir tespit olarak notlarıma ekledim.

Avrupa'nın Türkiye'nin etkisine girmesinden bahsedilmesi, eski Türkiye'nin pasif, edilgen, Batı'dan ne gelirse tesirine kapılmaya hazır pozisyonundan kurtulduğunu gösterir. İşte Yeni Türkiye'nin gücü!

ABD Başkanı Trump'ın, züccaciye dükkanına giren fil misali dünyadaki sahte dengeleri dağıtan hamleleriyle Avrupa boşluğa düştü. Dünyayı sömürecek güçleri de kalmadı. ABD'nin peşinde güç gösterisi yapıyorlardı ama artık o da bitti.

Her ne kadar Avrupa'da halklar terör devleti İsrail'e karşı çıksalar da çoğu Avrupa devleti, terör devleti İsrail'i destekledi. O övündükleri ve diğer halklara üstünlük kurma aracı yaptıkları 'evrensel değerlerini' Gazze'ye gömdüler. İnsanlığa anlatacakları yeni masallar da yazamıyorlar. Yazsalar ne olacak, onların masallarına kim inanır?

Avrupa her haliyle yaşlı bir kıta. Nüfusları dip noktasında. Von der Leyen mezkûr konuşmasında Avrupa'nın bugüne kadar Rusya'dan ucuz enerji, Çin'den ucuz iş gücü ve ABD'den güvenlik desteğiyle ayakta durmaya çalıştığını ama bu dönemin sona erdiğini söylüyor.

Von der Leyen "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız" derken kendi kendine yetebilen bir Avrupa inşa etmekten bahsediyor. Lâkin Von der Leyen de biliyor ki artık çok geç.

Bu noktada AP'deki Sol Grup'tan Belçikalı milletvekilleri Rudi Kennes'in Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Kennes, Von der Leyen'in mezkûr sözlerini şöyle yorumlamış: "Esasen bu, ABD ve diğer suç ortağı ülkelerin kült Büyük İsrail projesini desteklemelerinin bir parçası olarak değerlendirilmeli."

Büyük İsrail projesine destek verenlerin ana gündemlerinin hâlâ bu projeye karşı tepki verebilen ülkeleri zayıflatmak olduğunu ifade eden Kennes, "(Avrupalı liderler) Güç kaybediyorlar ve bunun farkındalar. Tek umutları okyanusun öteki tarafında büyük abilerinin güçte kalmasını sağlamak ancak kaybediyorlar."

Eskiden dergilerimizde "Batı Batıyor" başlıklı yazılara çokça yer verilirdi. Yazıların muhtevasında da içeriden çöken Batı'nın bir süre sonra gücünü kaybedeceği ve dünyayı sömüremeyeceği anlatılırdı. Yıllar sonra artık bizlerin yazmasına gerek kalmadı. Belçikalı milletvekilleri Rudi Kennes Avrupa'nın artık dünyanın jandarması rolünü üstlenemediğini söylüyor. Evet, onlar söylüyor; Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de söylüyor Avrupa Parlementosu Milletvekili Kennes de...

Yeni bir dünya doğuyor ve Yeni Türkiye bu dünyaya şekil verecek başat rolde. Ben değil onlar söylüyor!..