Özgür Özel'in çaresizliği

CHP'nin görünürdeki lideri Özgür Özel, canlarını çok yakan Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında son yalanını piyasaya sürdü. Özgür Özel günlerdir "Açıklıyorum, açıklayacağım, yer yerinden oynayacak" diye diye altyapısını hazırladığı yalanın içeriği, Bakan Gürlek'e ait yüksek değerde çok sayıda tapu olması.

Bakan Gürlek bu yalanı hemen mahkemeye taşıdı ve sahip olduğu tapuların da bilgisini verdi.

Mâlûm, Bakan Gürlek İstanbul Başsavcısı iken başta Ekrem İmamoğlu suç örgütü olmak üzere CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk, irtikap, rüşvet vb. suçların üzerine cesurca gitti. "Aman ağzımın tadı bozulmasın" demedi. Sağlam iddianameler hazırlattı. Öyle ki, iddianamedeki suçlamalara cevap veremeyenler mahkemelerde davaları uzatmaya yönelik şovlar yapıyorlar.

CHP'lilerin "delil yok, zayıf" dedikleri Ekrem İmamoğlu suç örgütü iddianamesi üzerine başlayan yargılanmada başta İmamoğlu olmak üzere CHP'liler şov yapmanın ötesinde savunmaya geçemediler. Mâdem iddianame 'zayıf, delilsiz' o zaman bir an önce savunmanızı yapıp mahkemenin hızlıca bitmesine yardımcı olun, değil mi? Tam aksini yapıyorlar, mahkemeyi uzatmak için tribünlere oynuyorlar. En son bir CHP'li vekilin avukat cübbesi giyip avukatlar bölümüne oturduğu anlaşılınca mahkeme heyeti vekili seyirci bölümüne geçmesi için ikâz etti ama dinleyen kim. Mahkeme başkanı da yargılamaya ara vermek zorunda kaldı. Esas oğlan İmamoğlu'ndan rol çalan vekilin bu şovu kime yaradı? Yüzün üzerinde tutuklu sanığın olduğu bir davada yargılamayı uzatmaya çalışmanın mânâsı nedir? Suçsuz olduğunu iddia ettiğiniz insanların bir gün daha cezaevinde kalmalarına sebep olacak davranışlarda neden bulunuyorsunuz?

Suç örgütü lideri olarak yargılanan İmamoğlu ve şürekasını mezkûr tavrı tembel talebenin dersi kaynatma çabasına benziyor.

Özgür Özel Bakan Gürlek'i meydanlarda hedef göstermiş ve yuhalatmıştı. Bakan Akın Gürlek tehditler karşısında geri adım atmak şöyle dursun ileriye doğru hep daha büyük adımlar attı.

Özgür Özel / Ekrem İmamoğlu ekürisi istiyorlar ki her haltı yesinler ama savcılar bunları görmesin, görevini yapmasın; "Şayet görevini yapan savcı olursa da her çirkefliği yapıp savcıyı canından bezdiririz" diye düşündüler ama evdeki hesap çarşıya uymadı.

Canından bezdirmeye çalıştıkları savcı şimdi Adalet Bakanı!..

Ve sıra Özgür Özel'e geldi; Muhittin Böcek'i belediye başkanı adayı yapmak için 20 milyon dolar aldı mı?.. Yakında öğreneceğiz!

Sayın Özel panik yapmayın, sakin olun ki yalanlarınız inandırıcı seviyede olsun!

