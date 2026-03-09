Epstein nesli çocuk öldürmeye devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'da tutmayan hesabı gibi ABD/İsrail'in de hesabı İran'da tutmadı. İran pes etmiyor ve yaptığı misilleme saldırılarıyla ABD/İsrail'e ağır kayıplar verdiriyor. Nitekim ABD Başkanı Trump yaşadığı hayal kırıklığını, "Muhtemelen daha fazla Amerikalı asker ölecek. Operasyonlar hedeflerimize ulaşana dek sürecek. Daha çok zayiat olacak." sözleriyle dile getirdi.

Trump, İran'ın misilleme saldırılarında ölen askerler için düzenlenen törende üzüntüden yürümekte zorlandığı görülüyordu. İki gün önce de karısıyla birlikte, ABD'ye tabut içinde dönen askerlerini havaalanında karşıladı. Oysaki Trump'un seçim vaadi ABD'nin çocuklarının binlerce kilometre uzaklıkta ölmelerine son vermekti. Geldiği nokta, kendi ifadesiyle: "Muhtemelen daha fazla Amerikalı asker ölecek."

Benim için daha fazla Amerikalı askerin ölmesinde sorun yok. Bunu dert ettiğim için yazmıyorum. Ne yazık ki daha fazla Amerikalı asker ölürken beraberinde de çoluk çocuk demeden masumları da öldürmeleri. Yaptıkları en son çocuk katliamı, İran'da bir okulu bombalamaktı. Saldırıda 168 çocuk öldü.

Mâlûmunuz, bunlar Epstein nesli. Kaçırdıkları çocukları dünyadan izole bir adada tecavüz edip sonra da kurban edenler için bir okulu bombalayıp 168 çocuğu öldürmeleri çok mu! Afganistan'da da hep 'yanlışlıkla' okul bombalıyorlardı!

Epstein demişken, ABD/İsrail'in İran'a saldırmasından beri sapkın Siyonist Epstein dosyası da gündemden düştü! Sansürlenmesine rağmen ne bilgiler ortaya çıkmıştı. Dünyaya yön verenler, tesir sahaları geniş olanlar Epstein'in sapkın neslinden olduklarını öğrendik.

Epstein Türkiye ayağı üzerine henüz konuşmadık, konuşamadık. Gözümden kaçmıyor, Epstein sapkınlığında adı geçen Türkler panik içinde sağ solu yokluyorlar. Bir önce yazımda (https://www.star.com.tr/yazar/siyonist-olan-masum-turk-kizi-yazi-2001343/) bahsettiğim Siyonist olan 'Masum Türk' kızı gibi bunlar da ne yaparlarsa yapsınlar masumlar!..

Türk vatandaşı da olup terör devleti İsrail'e gidip savaşan çift pasaportlular gibi, Siyonist Türk kızları gibi Epstein sapkınlığı içinde bulunmuş Türkler de bu topraklar için tehlike arz ediyor. Epstein neslinden her şenaat beklenir!