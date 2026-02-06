Siyonizm'de Epsteinler bitmez

ABD Adalet Bakanlığı'nın Epstein sapkınlığına dair belgelerin bir bölümünü, sansürlü de olsa yayınlaması ile birlikte bir kesim Yahudi'nin Siyonizm için her melaneti işleyebildikleri aşikâr görüldü.

Terör devleti İsrail'in istihbarat teşkilatı MOSSAD'ın tezgahladığı Epstein sapıklığına dair özellikle Türkiye'de büyük bir tepki oluştu. Bu noktada MOSSAD unsurları sosyal medyada devreye girdi ve Epstein adasındaki çocuk tecavüzlerini münferit vakalar olarak göstermeye yönelik paylaşımlar yapmaya başladılar. Paylaşımlarda, "Çocuklara yönelik istismar dünyanın her yerinde oluyor", "Türkiye'de de çocuklara tecavüz edenler var" vb. ifadeler kullanıyorlar.

MOSSAD'ın Epstein sapkın istihbarat operasyonunu bir grup sapığın melaneti gibi göstermeye çalışanlara direkt MOSSAD ajanı damgası vurabilirsiniz. Merak etmeyin, sûizan etmiş olmazsınız!

Siyonizm, Filistin'i işgal edip orada bir Yahudi devleti kurma ve Yahudiler'in en üstün insan olduklarını dünyaya kabul ettirme gayesi taşır. Herhangi bir dine veya ırka mensup olanların kendilerini diğer insanlardan üstün görmeleri tarihi boyunca olmuştur. Lâkin söz konusu Yahudiler olunca hâdisenin seyri değişiyor. Çünkü Yahudiler, 'goyim' dedikleri kendileri dışındaki insanları insan olarak görmüyorlar. Bizler, Yahudi olmayanlar olarak yok edilmeleri gereken mahlûklarız! Onlar için kundaktaki bebek de bir 90 yaşındaki ihtiyar da bir. Bir önceki yazımda ( https://www.star.com.tr/yazar/epstein-ve-fetonun-boslugunu-dolduranlar-yazi-1994535/ ), terör devleti İsrail'i ordusundaki bir askerin Gazze'den görüntülü aradığı kişiye gülerek, "Bebek arıyoruz. 12 yaşında bir kızı öldürdüm. Bebek yok mu?" sözlerini hatırlatmıştım.

Dünyanın çeşitli bölgelerinden kaçırılıp Epstein adasına getirilen ve istismar edilen çocuklar arasında bir Yahudi çocuk bulamazsınız. Müslümanlar olarak bizim nazarımızda tüm çocuklar, ırkına ve ailesinin dinine bakmadan eşittir ve masumdurlar. "Müslüman olmayanların çocuklarına her şeyi yapabiliriz" diye sapkın bir anlayış içerisinde değiliz, elhamdulillah. Siyonistler için ise hiçbir ölçü yok, Epstein'de görüldüğü gibi; Filistinli tutsakların tutulduğu bir cezaevinin kapısına dayanıp, tutsaklara tecavüz etmek isteyen Yahudiler gibi.

Epstein sapkınlığı Yahudiliğin bir tezahürüdür. Benim gibi Yahudiliğin tarihini bilenler için Epstein ne ilk ne de son. Ben bu yazıyı yazarken ve sizler bu yazıyı okurken Siyonistler 'kutsal davaları' için kim bilir hangi melaneti işliyorlar; Siyonizm'de Epsteinler bitmez!..

Kaldığı cezaevinde kendisine özel yemek verilen, hatta ziyaretçilerine bile özel ikramlarda bulunabilen Jeffrey Epstein hücresinde ölü bulundu. 'İntihar' denilerek ortadan kaldırıldı. Epstein vakasını konuşurken Jeffrey Epstein'ı şahsından öte ona bu melanetleri yaptıran Siyonizmi konuşmalıyız. Yoksa, bir üste paragrafta yazdığım gibi Siyonizm'de Epsteinler bitmez.

İnsanlık haysiyeti taşıyan herkesin hedefinde Siyonizm olmalı, çünkü onların hedefinde bizler varız! İnsanlığın kazanacağı bir savaş bizleri bekliyor.