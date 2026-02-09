Dünyanın savaş stratejisini değiştiren Akıncı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, terör devleti İsrail'in istihbarat örgütüne ağır darbeler vurması sadece Türkiye'de değil başta Arap ülkeleri olmak üzere İsrail terörüne karşı olunan her yerde sevinçle karşılanıyor.

Eski Türkiye'yi bilmeyenler için bu operasyonlar iki ülkenin istihbarat örgütleri arasındaki olağan mücadele olarak görülebilir ama öyle değil. Eski MİT Müsteşarı Fuat Doğu'nun, "Ben MİT müsteşarlığı yapmadım, CIA'nın şube müdürlüğünü yaptım. Bir CIA yetkilisi gelse, beni Sinop'a götür dese onu oraya götürmekle memurum" dediği Eski Türkiye'den bahsediyorum; MİT'in merkez binasında İsrail'in odasının olduğu söylenen Eski Türkiye'den...

Nereden nereye...

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde yüzlerce misafirle birlikte "Özdemir Bayraktar-Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" belgeselini seyrederken "Nereden nereye" deyimi zihnimde dolanıp durdu. Bir yandan MİT'in terör devleti İsrail ajanlarına yönelik son operasyonu düşünürken karşımdaki ekrandan da Eski Türkiye'de merhum Özdemir Bayraktar ve ailesine İHA yaptırmamak için çıkartılan engellemeleri, tehditleri izledim. Ne diyordu eski MİT Müsteşarı Fuat Doğu, "Ben MİT müsteşarlığı yapmadım, CIA'nın şube müdürlüğünü yaptım."

Sizce Eski Türkiye'de sadece Fuat Doğu mu başka bir ülkenin şube müdürlüğünü yaptı? Merhum Özdemir Bayraktar ve ailesine İHA yaptırmamak için engel çıkartanlar, tehdit edenler acaba hangi ülkelerin şube müdürüydü; her ne kadar Türk olsalar da Türkiye'nin olmadıkları belli!

Bugün, başta ordumuzun ve istihbarat teşkilatımızın eli ayağı olan ve dünyadaki savaş stratejilerini değiştirdiğini herkesin kabul ettiği İHA-SİHA'ların yapımından hangi ülkeler rahatsızlık duyar? İşte hangi ülkeler rahatsızlık duyuyorsa, Eski Türkiye'de devlet kademelerinde görev yapıp merhum Özdemir Bayraktar ve ailesine İHA yaptırmamak için engel çıkartanlar, tehdit edenler de o ülkelerin şu müdürlüklerini yaptılar!

Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Yeni Türkiye'de görev alanlar bu topraklar ve insanlık için çalışıyorlar. Başka ülkelere şube müdürü yazılmıyorlar, yazılamıyorlar. Cüret eden olursa da lâyığını buluyor.

"Özdemir Bayraktar-Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" belgeseli azimli bir dava adamın hayatını ve mücadelesini anlatmakla beraber, 'cazip tekliflere' kanıp başka bir ülkenin Türkiye'deki bir şube müdürü / distribütörü olmamasının savaşını da anlatıyor; Hem kendisinin hem de ailesinin!

Bu muazzam mücadelenin geldiği nokta, fabrika kapısında onlarca ülke İHA/SİHA vb. almak için sırada bekliyor. İhlaslı olunca Allah bereketini de veriyor. Ülkelerin savaş stratejilerini değiştirmek zorunda bırakanlar olarak da tarihe geçtiler bile!