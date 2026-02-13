CHP'liler feveran etmekte haklılar!

Üç gün önce muhalefetin dengesini sarsan iki atama gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Adalet Bakanlığı'na Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığı'na ise Mustafa Çiftçi atandı.

Kamuoyunda Akın Gürlek adının önce çıkması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıyken CHP'li belediyelerdeki yolsuzlukların üzerine cesurca gitmesiyle oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde suç örgütü kurduğu ve İstanbullunun kaynaklarını kurduğu suç örgütüne aktardığı iddiasıyla tutuklanan Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hedefindeki isimdi Gürlek.

Özgür Özel hemen hemen her gün düzenlediği ve ortalama bin kişinin katıldığı mitinglerde Adalet Bakanı Akın Gürlek'i tehdit ediyor, kitlesine hakaret ettiriyordu. CHP medyası üzerinden yalanlar yayıp Akın Gürlek'in üzerinde baskı kurmaya çalışıyordu. Silivri'deki cezaevinde tutuklu bulunan suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edip ardından cezaevi önünde düzenlediği basın toplantılarının baş mevzusu Akın Gürlek'ti.

Son günlerde, kafayı çekip belediye başkanına sövmesiyle gündeme gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akın Gürlek hakkında çok gizli belge bulduğunu iddia edip bir kağıt parçasını mitinglerde sallamıştı. Akşamcı Özel'in salladığı 'gizli belge' devletin bir kurumu olan Eti Maden'in internet sitesinden alınmış, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir belgeydi. Belgede, Akın Gürlek'in İstanbul Başsavcısı olmadan önce Lüksemburg'daki Eti Maden'e ait bir şirketin yönetim kurulu üyesi olarak atandığı için aldığı maaş bilgileri vardı! Ortaya çıktı ki Gürlek İstanbul'a Başsavcı olarak atandığında Eti Maden'deki görevinden istifa etmiş ve istifanın kabul süreci zarfında yatan maaşını da iade etmiş. Akşamcı ve aynı zamanda zehir bir hafiye olan Özgür Özel'e acaba 'gizli belge' diye mâlûm kağıdı kimler hangi işret âleminde eline tutuşturdular; girift bir muamma!..

Akın Gürlek'in kendine yönelik saldırılara rağmen geri adım atmaması üzerine psikolojik baskıyı artırmak için bu sefer de "Tayyip Erdoğan İstanbul'daki operasyonlardan rahatsız, Gürlek'i görevden alacak" diye söylenti yaymışlardı. Neticede haklı çıktılar! Başkan Erdoğan Akın Gürlek'i Başsavcılık görevinden alıp Adalet Bakanı yaptı!..

İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi vali kökenli bir bakan. Erzurum Valisiyken İçişleri Bakanı olan Çiftçi'yi CHP'liler Çorum Valiliği sırasında hedefe koymuşlardı. Çiftçi, Çorum'da düzenlenen İskilipli Atıf Hoca anmasına katılmıştı. Mâlûmunuz Atıf Hoca şapka kanuna muhalefet ettiği iddiasıyla İstiklal Mahkemesi tarafından idam edilmişti. Mustafa Çiftçi'nin anma törenine katılması CHP'lileri zıplatmaya yetti. Dört bir koldan saldırıya geçip Mustafa Çiftçi'yi yıldırmaya, geri adım attırmaya çalıştılar ama karşılarında bambaşka biri vardı. Bakan Çiftçi geri adım atmayı bırakın ileriye doğru yüz adım attı ve yaptığı açıklamayla İstiklal Mahkemeleri'ndeki hukuksuzlukları hatırlatıp açıklamasını şu enfes ifadelerle bitirdi: "Bu şekilde haksız-hukuksuz yapılan muhakeme sonucu idama mahkum edilen İskilipli Atîf Efendi, Merhum Necip Fazıl Kısakürek Üstadımızın tabiriyle, "son devrin din mazlumlarından" biridir ve bu sıfatla rahmetle anılmayı hak etmektedir. Bizim yaptığımız da sadece bundan ibarettir. Rahmetli Sezai Karakoç Üstadımızın dediği gibi: "Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak..."

Dört yıl önceki hâdiseyle alakalı köşemde "Vali Çiftçi'nin vakur duruşu" ( https://star.com.tr/yazar/vali-ciftcinin-vakur-durusu-yazi-1688400/ ) başlıklı bir yazı yazmıştım. Teferruatı oradan okursunuz.

Muhalefetin ne yaparlarsa yapsın sindiremedikleri iki isim bulundukları yerlerin en üst makamına geldiler. Onlar feveran etmesin de kimler etsin, haklılar!..