Siyonist olan ‘Masum Türk' kızı!

Sözcü TV'de Özlem Gürses'in sunduğu programda, terör devleti İsrail'de yaşayan bir kadınla canlı yayın yapıldı. İran'ın kendisine yönelik saldırılara misilleme olarak İsrail'i füzelerle vurmasının İsrail vatandaşlarının üzerindeki tesiri konuşuldu!

Terör devleti İsrail'den programa katılan kadın meğer Türkmüş! Ağlayarak ne kadar zor durumda olduklarını anlattı; vah ki vah!

Röportaj sosyal medyada yayılmasıyla Özlem Gürses'e ve Sözcü TV'ye her kesimden tepki ve öfke yağdı. Gazeteci Gürses İsrail'in propagandasına alet ve Siyonizm'in sesi olmakla suçlandı.

Yoğun tepkiler neticesi Özlem Gürses açıklama yapmak zorunda kaldı. Kendinden başka herkesi suçladı! Gürses, programa katılan kadına yönelik tepkileri "Masum bir Türk kızı tehdit ediliyor" diyerek manipülasyona yeltendi.

Gazeteci Özlem Gürses'in sosyal medya hesabında "Masum bir Türk kızı" diye yazdığı paylaşımının altına konulan video oldukça dikkat çekici!

Gürses'in "Masum Türk kızı" mezkûr videoda Siyonist olduğunu söylüyor. Kendisiyle konuşan erkek birey, kurgu da olsa şaşkın bir ifadeyle "Yahudi olmayan bir Siyonist Türk" diyor. Bir propaganda çalışması olduğu belli. Bu tür videolar, terör devleti İsrail dünyada yalnızlaşırken "Bakın bizden olmayıp bizi destekleyen hatta kendine Siyonist diyenler var" propagandasına iyi malzeme oluyor.

Olabilir, Özlem Gürses programa kimi aldığını bilmeyebilir! Lâkin "Masum Türk kızı" dediği kadının "Ben bir Siyonistim" videosunu gördükten sonra bir açıklama yapmadı. En azından kendi seyircisine saygısından "Özür diliyorum, ben terör devleti İsrail'in propagandasına alet oldum" diyebilirdi. Yılların gazetecisi Gürses özür dilemek yerine kendine tepki gösterenleri mahkemeyle tehdit ediyor.

Kendisini Siyonist olarak tanıtan ve Yahudi olmayan 'Türk kızı' bize bir şeyler anlatmalı. Mâlûm şahsın acaba çifte vatandaşlığı var mı? Mevzu burada yine hem Türk hem de İsrail vatandaşı olanlarda kitleniyor.

2025 senesinde, terör devleti İsrail ordusunda savaşıp tekrar Türkiye'ye gelen Siyonistler'in vatandaşlıktan çıkarılması gündem olmuştu. HÜDAPAR kanun teklifini TBMM'ye sundu ama henüz bir gelişme yok. Niye?

Kendini hem Türk hem de Siyonist olarak tanıtan ucubeler üzerinden topraklarımızın sürülmesine izin mi vereceğiz?..