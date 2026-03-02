İran'ın ibretlik hali

Terör devleti İsrail ve hâmîsi ABD İran'a saldırdılar ve İran'ın dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney'i öldürdüler. Hamaney ile birlikte İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, Savunma Bakanı Aziz Nasırzade ve Devrim Muhafızları Komutanı Pakpur da öldürülen isimler arasında. 2025'teki saldırıda olduğu gibi İran yine en önemli isimlerini kaybetti. İran, başka ülkelerde adam devşirme faaliyetleri yaparken kendi toprağının terör devleti İsrail tarafından sürülmesini fark edememiş; Suriye'de çoluk çocuk katletmek için istihbarat toplamaya harcadığı enerjiyi kendi toprağında harcasaydı şimdi her şey çok farklı olurdu.

Hamaney ve ekibi tıpkı Suriye'de öldürdükleri çoluk çocuk ve anneleri gibi füzelerle öldürüldüler. Oysaki Suriye'de öldürdükleri sabîlerin ve annelerinin ellerinde silah da yoktu, savaş emri verecek bir güçleri de; tek 'suçları' Ehli Sünnet mezhebinden olmalarıydı!

Türkiye'deki İrancı habis damar bu durumlarda hemen "İran'dan sonra sıra Türkiye'de", "Antiemperyalizm", "Direniş hattı" gibi sûret-i hakdan görünen ifadelerle İran gerçeğini konuşanları susturmaya çalışıyorlar.

"İran'dan sonra sıra Türkiye'de"yi konuşacaksak ilk önce Irak'ı ve Afganistan'ı konuşmalıyız.

"Antiemperyalizm"i konuşacaksak, ABD'nin Irak ve Afganistan'a başlattığı Haçlı Seferleri'ne erketelik yapan İran'ı konuşmalıyız.

"Direniş hattı"nı konuşacaksak, "Direniş hattı"ndan kastedilen bölgelerde İran'ın mezhepçi katliamlarını konuşmalıyız.

Evet, terör devleti İsrail ve hâmîsi ABD'nin saldırganlığı kabul edilemez lâkin bu ifadenin sahada hiçbir geçerliliği yok. Bölgeye ABD'yi de Rusya'yı da yerleştiren İran'dır. Irak ve Afganistan işgallerinde ellerini ovuşturup bölgenin kendine kalacağını sandı ve işgalleri destekledi. Nasıl olsa ABD buralarda fazla duramaz ve doğacak boşluğu da biz doldururuz diye düşündüler. Rusya'ya Suriye'ye gelmesi için ısrar eden de İran!

Al sana 'antiemperyalizm', al sana 'direniş hattı'!

Bugün İran'a yapılan saldırılara ümmet olarak ortak bir sesle tepki verilemiyorsa bunda en büyük pay İran'ın mezhepçi politikalarıdır.

İslâm dünyasında en gür ses, beğenmedikleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çıkıyor. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada Ayetullah Ali Hamaney için taziyede bulunup "İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Sapkın Siyonizm'in hedefi belli: Arz-ı mev'ud!

Mâlûmunuz Arz-ı mev'ud'un büyük bir bölümünde Türkiye toprakları yer alıyor. Yani, kapımız çalınacak! Yalnız, Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin yeni stratejisi: Taarruz politikası; düşmanın gelmesini beklemeden sen düşmana gidiyorsun!..

İran'ın hazin durumundan ibret alıp içeride birliği tahkim etmeliyiz ki dışarıda düşmanla savaşabilelim.