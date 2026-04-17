Çocuklarımızı korumaya nereden başlamalıyız?

Toplum olarak hep birlikte ekilen biçiliyor; Maalesef, hiç dinmeyecek ağıtlar eşliğinde...

"Birey" diye diye ne aile bırakıldı, ne akraba bırakıldı, ne de toplum...

"Birey" mutlu olsun da, zevklerini en uç noktalarda yaşasın da varsın dünya yansın! Başkaları zarar görmüş, başkalarının hakları yenmiş sorun değil, "birey" önemli!

Bunun yanında bir de medyanın her türlüsünden üzerimize boca edilen kötülükler. Uyaranlar hep oldu: "İyiliği yayalım, kötülüğü değil." Lâkin dinleyen kim?

Bahaneleri de hep aynı: "Halk böyle istiyor!"

Oysaki daha bir ay önce, Ramazan'da bir ilahinin nasıl dilden dile yayıldığını hep beraber yaşadık. Sadece kötünün değil iyinin de reyting yaptığını görmüş olduk.

Bu hafta içinde iki okulumuzdaki saldırılarda çocuklarımızı toprağa verdik. Kendilerini kurşunlarının önüne atan öğretmenlerimizi de... Tarifi imkânsız acılar.

Şu an hepimizin aklında aynı soru: "Acaba benim çocuğum okulunda da olur mu?"

Katliama varan hâdiseler olmasa da maalesef okullarda veya çevresinde yaşanan büyük bir sorun var: Küçük küçük mafya babaları, mafyacıklar.

Seyrettikleri mâlûm dizilerdeki saç tıraşından yürüyüşüne kadar birebir kopya eden bu tipler mafyacılık oynamaya kalkıyorlar. İrtibat kuramıyorsunuz çünkü, küfürleri saymazsak bildikleri 5-10 kelime.

Dizilerde görüyorlar: İnsan öldürseler hesap soran yok. O kadar kurşun sıkılıyor, insan ölüyor ama ortada polis yok; sinek öldürmekten daha kolay insan öldürmek.

Bir de bu dizilerde hastane sahneleri de pek yok. Kurşun yiyenlerin çektiği acılar gösterilmiyor. Sanki zeytin çekirdeği yutmuş gibi bugün ameliyat yarın sahalardasın.

Cezaevi sahneleri de öyle. Bir cezaevine giriş sahnesi, içerinden birkaç sahne ve hop eleman dışarıda.

Bunları seyreden gençler, "Babalar gibi icraatımızı yapar yatar çıkarız" diyorlar ve olanlar oluyor.

Sadece mafya dizileri değil, aşiret, dram gibi dizilerin de çok ön planda olmamalarını düşünüyorum. İyiye, güzele, doğruya sevk edecek, toplumsal bağları kuvvetlendirecek diziler çekilmeli.

Kötüyü değil iyiyi yaygınlaştırmalıyız.

Evet tek sorun diziler değil ama en göz önünde olan ve en çok tesiri olan da bu diziler. Bir yerden başlamalı.