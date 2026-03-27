Terör ordusu çöküyor

Terör devleti İsrail'in Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ordunun çökmek üzere olduğunu açıkladı. Sapkınlar ordusuna personel bulamamaktan yakınıyor: "Daha fazla personele ve askere ihtiyacımız var; bir çözüm bulunmazsak ordu kendi içinde çökecek."

Ordusunun en tepesindeki bir ismin bu türden açıklama yapması, teslim bayrağını çekmeden önceki son aşamadır. Kundaktaki bebeklere kadar tecavüz ve katleden bir orduya sürekli psikopat bulmak elbette kolay değil!

Kendilerinden kat ve kat daha az olan Hamas mücahidlerine karşı yıllarca savaştılar ama başarılı olamadılar. Şimdi de İran ve Lübnan'a saldırıyorlar. Lâkin hesapları şaştı. İran Hürmüz Boğazı'nı kapatarak dünyayı ekonomik krize soktu. İran ayrıca terör devleti İsrail'in o çok övündüğü hava savunma sistemini delik deşik etti ve her gün düşen onlarca füzeyle birlikte İsraillileri yok olma korkusu sardı.

"Yerleşimci" denilen Yahudi işgalcilerinin başı, dün televizyonda salya sümük ağlayıp terör lideri Netanyahu'ya sitem ediyordu. Lübnan'dan gelen misilleme saldırıları karşısında yalnız bırakıldıklarını söyleyip sözü, gerekirse nükleer silah bile kullanılmasına getirdi.

İran'ın misilleme olarak Hürmüz Boğazı'nı gemi geçişine kapatmasıyla dünya çapında enerji krizi yaşanıyor. Trump İran'a yönelik ambargoyu yumuşatmak zorunda kaldı ve petrol satışına izin vermek zorunda kaldı. ABD Başkanı Trump'un "Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için günde 2 milyar dolara ihtiyacımız var" açıklamasına ABD'li senatör Christopher Scott Murphy, "Biz bu savaşı başlatmadan önce Hürmüz Boğazı zaten sonuna kadar açıktı! Savaşın amacı kapalı olan bir şeyi açmaksa, biz tam olarak neyin peşindeyiz? Açık olan bir yeri daha mı 'açık' hale getireceğiz? Hiç yoktan küresel bir kriz yarattınız. Bu çılgınlık!" sözleriyle karşılık verirken eminim bizdeki "Ağa ile maraba" hikâyesini bilseydi, hikâyenin sonunda marabanın sözünü söylerdi: "Ağam biz bu pisliği niye yedik?"

İran'ın misilleme hamleleriyle morali iyice bozulan ABD Başkanı Trump son zamanlarda Savaş Bakanı'na sarıyor. "İran'a saldırmamızı en çok o istedi" deyip ardından Bakana doğru dönüp "Değil mi Pete" diyor. Trump aslında "Ağam biz bu pisliği niye yedik?" demeye getiriyor.

Terör devleti İsrail'e öfke dünyanın her yerinde artarken Avrupa sokaklarında Yahudileri korumak için askerler görev yapmaya başladı. Bir zamanlar dokunulmazdılar ama artık nefret objesine döndüler. Her cephede kaybediyorlar!

İran'da rejim değişikliği yapmak için yola çıkanlar yolda birbirlerini kaybettiler!