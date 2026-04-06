CHP'yi rakamlar da yalanlıyor

Ekrem İmamoğlu suç örgütünün yargılanması sürerken Veri Enstitüsü yaptığı bir kamuoyu araştırmasının neticelerini açıkladı. Kamuoyu araştırmasının konusu, İmamoğlu ve suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlar hakkında halkın ne düşündüğü. Anket soruları 2 bin 544 kişiye sorulmuş.

Anketin neticelerini değerlendiren Veri Enstitüsü Direktörü Dr. Erman Bakırcı, aynı konu üzerine geçen sene yaptıkları anketle kıyaslama yapıp sert değişimi şu rakamlarla veriyor: Tutuklamayı "tamamen siyasi" bulanlar yüzde 46'dan 27'ye düşmüş. "Tamamen hukuki" diyenler yüzde 12'den 21'e çıkmış.

Tabiî ki 2 bin 544 kişiyle yapılmış anket toplumun genelini yansıtmaz ama parçadan bütüne görebilecek bir görüş alanı açabilir. Dr. Erman Bakırcı neticeleri birkaç zaviyeden ele almış. Bunlardan biri de İmamoğlu'nun tutuklanmasının üzerinden geçen bir yılda ortaya çıkan deliller. Mâlûm Ekrem İmamoğlu / Özgür Özel ikilisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameyi "bomboş " diyerek itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Direkt dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedefe koydular, tehdit ettiler. Lâkin deliller ve itirafçıların (Hiçbir davada bu kadar çok itirafçı olmadı) anlattıkları halk nezdinde kabul görmüş ki, dünya görüşü olarak CHP'ye daha yakın bir enstitünün anketinde bile tutuklamayı "tamamen siyasi" bulanlar yüzde 46'dan 27'ye düşebilmiş, "Tamamen hukuki" diyenler ise yüzde 12'den 21'e çıkabilmiş.

Özgür Özel istediği kadar miting meydanlarında kendini parçalasın, ağzını bozsun ortada duran deliller ve itiraflar onu yalanlıyor. Miting alanlarını, başka şehirlerden otobüslerle taşıma yapmalarına rağmen dolduramamaları da inandırıcılıklarını kaybettiklerinin göstergesi. Nitekim, Silivri'deki yargılamalara kimsenin gelmediği, yalnız bırakıldıkları yönündeki ağlaşmalarını da miting meydanlarındaki yalnızlıklarına ekleyelim.

Mahkemeyi uzatmaya ve sulandırmaya yönelik hareketleri de gayelerinin bir an önce yargılanıp aklanmak değil tribünlere oynamak, yeni bir mağduriyet oluşturmak. Yalnız şunu unutuyorlar, mahkemeyi uzattıkça örgüt içinde çözülme daha da artacaktır! Son günlerde CHP medyasında, itirafçılar itiraflarını geri çektiği yönünde yalan haberlerin çıkması da örgütün içindeki çözülmeyi önlemeye yönelik hamleler. İfadelerini geri çektiği söylenen şüphelilerin ifadeleri hiçbir zaman savcılık tarafından kaale alınıp işleme konulmamış. Yani etkin pişmanlık yasası kapsamına alınmamışlar ki itiraflarını geri çeksinler!

Diğer CHP'li belediyelere yapılan operasyonlarda ortaya çıkan rezillikler de halkın İmamoğlu ve kurduğu suç örgütüne bakışı etkileyecektir.

CHP tarihî bir fırsat yakalamıştı. Belediyelerde kendini ispat edip, hakkında 1 asırdır söylenenleri unutturup iktidara yürüyebilirdi ama bu fırsatı harcadı. Bir önceki yazımın başlığından mülhemle, CHP'nin tıyneti bu, CHP budur ve değişmez!