Terör devleti İsrail mâşeri vicdanı satın alabilecek mi?

Terör devleti İsrail dünya çapındaki imajını düzeltmek için kesenin ağzını açtı. Terör devletinin meclisinde onaylanan 2026 ulusal bütçesinde propagandaya 730 milyon dolar ayrılması kabul edildi. Bir sene önceki bütçede propagandaya 150 milyon dolar ayrıldığı bilgisinin yanına 730 milyon doları koyunca, İsrail'i yöneten terör unsurlarının da kendileri için işlerin iyi gitmediğinin farkında olduklarını görüyoruz.

İsrail'deki terör unsurları, 2023 senesinde Gazze'de başlattıkları soykırımla dünya çapında nefret odağı olmayı başardılar! ABD'de bile İsrail karşıtlığı en üst seviyelere ulaştı. Düşünün, İsrail aleyhine karar çıkmasının neredeyse imkânsız olduğu ABD kongresinde İsrail'e silahı satışına "hayır" diyen senatörlerin sayısı 40'ı buldu. Eskiden bu sayı bir elin parmakları kadardı. ABD'de en son yapılan ankette İsrail'e karşı olumsuz görüş sahiplerinin oranı yüzde 60. Bir önceki sene bu oran yüzde 53 imiş. Yine aynı ankette ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-İsrail ilişkilerine yönelik kararlarını olumsuz bulanlar yüzde 55!

Terör lideri Netanyahu geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'ye gittiğinde sosyal medya fenomenleriyle bir araya gelmişti. Terör lideri buluşmada, bugünün en önemli savaş tekniğinin sosyal medya olduğunu söylemişti.

Terör devleti İsrail'in askeri istihbaratında 7 yıl çalıştıktan sonra açık kimlikle faaliyette bulunan Ella Kenan, BrightMind adlı örgütlenme üzerinden 100 binden fazla kişiyi seferber ederek dijital mecralarda algı operasyonları yürüttüğünü açıkladı. Ella Kenan BrightMind adlı örgütlenmenin kuruluşunun 7 Ekim'den sonra olduğunu da söylüyor. Yani Gazze'de soykırıma başlamalarıyla sosyal medyada "İsrail yanlısı söylemleri güçlendirmek" için faaliyete başlamışlar.

Bugün en çok kullanılan sosyal medya hesaplarında terör devleti İsrail aleyhine yazmak hesabınızın silinmesi demek. Filistin bayrağı paylaşmak bile 'terör propagandası' sayılıyor. Dünyada bilinen büyük medya kuruluşlarında İsrail'in aleyhine konuşmak neredeyse imkânsız. İki gün önce çıkan bir haberde, Alman medya devi Telegraph ve Politico haber kuruluşlarının sahibi Axel Springer'in Yönetim Kurulu Başkanı Mathias Döpfner'in bünyesindeki gazetecilere çalışmaya devam etmeleri için İsrail'i desteklemelerini şart koşmuş.

Bunca medya gücüne rağmen terör devleti İsrail insanları kandıramıyor, destek bulamıyor. Para ile insanlık satın almaya çalışıyor ama mâşerî vicdan parayla alınamaz!

730 milyon dolarlık propaganda bütçesinden kemik kapmaya çalışacak çok köpek çıkacaktır. Özellikle sosyal medyada İsrail lehine paylaşımlar yapan Türkçe hesapların sahiplerinin ağızlarından salyalar akmaya başlamıştır. Terör devleti İsrail lehine kim bir şey yazıp çizip Filistinlileri kötülüyorsa anlayın ki 730 milyon dolarlık propaganda bütçesinden kendisine düşen kemiği almış, kemirmeye başlamış! Bazıları da bu işi ücretsiz yapıyor çünkü çifte vatandaş. Hem Türk hem İsrail vatandaşı. Bunlarla alâkalı TBMM'de bir yasa teklifi görüşülmeyi bekliyor ama ne hikmetse bir türlü sıra gelmiyor!