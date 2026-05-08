Esas tehlike sokak köpekleri değil

Azalan nüfusumuz için devletin tüm kurumları teyakkuz halinde 10 yıllık projeler açıklarken doğmuş çocuklarımızı köpeklere kurban veriyoruz!

Medyaya yansıyan en son vak'a Van'da yaşandı. 5 yaşındaki Hamza Özsoy ile 10 yaşındaki yeğeni Ayaz Özsoy'a saldıran köpekler Hamza'yı parça parça edip yediler; evet yediler!

Mâlûm sokak hayvanlarıyla alakalı bir kanunumuz var. Köpekleri bir süre gözetim altında tutup tekrar alındıkları yere konulması gibi gerçek hayattan kopuk maddeler vardı. Nihayet, ekleme çıkarma yapılarak son halini aldı ama uygulamada sorunlar var. Belediyeler sokak köpeklerini toplama külfetine girmek istemiyorlar. Ölen çocuklar da kendi çocukları olmadığı için onların namına bir sorun yok! Olan, parasızlıktan servise binemeyip okula yayan giden gariban çocuklarına oluyor.

Bir de yaygaracı ruh hastası bir güruh var. Geçmişte de sokak köpekleri hakkında yazdığım yazılarda kendilerinden bahsedince soluğu savcılıkta alıp hakkımda suç duyurusunda bulunmuşlardı. Yine suç duyurusunda bulunabilirler, ben bu sapkın güruha pabuç bırakacak karakterde biri değilim. Bana çirkeflikleri sökmez. "Aman ağzımın tadı bozulmasın" cümlesi bende yok. Hem ağzımın tadını bozarım hem de ağızların tatlarını bozarım. Hele mevzu çocuklarsa...

Bu sapkın güruhun içinde çeşitli fraksiyonlar var; kimi köpekleri çocuğu olarak görüyor, kimi anne babası olarak, kimi de tanrısı olarak... Bunlar için varsa yoksa köpek. Köpekler çocukları parçalıyor suçlu çocuklar! Köpekler kedileri parçalıyor suçlu kediler!

Bunların hepsi ağır psikolojik sorunları olan, vahşi sokak köpeklerinden daha fazla toplum için tehlike oluşturan varlıklar. Sokak hayvanlarıyla alakalı kanuna bunlar için de bir madde eklenerek toplumdan soyutlanıp, tedavi altına alınmaları için evlerinden tek tek toplatılmalılar. Toplatılma sırasında Polis Özel Harekat'tan da destek alınmalı!

Terör devleti İsrail, Filistin'de çocukları katlederken çaresizlikten elimiz kolumuz bağlı seyrediyoruz da Türkiye'de sokak köpekleri çocuklarımızı yerken elimizi kolumuzu bağlayan kimler?

Milyonluk pazara hükmeden mama lobisinden mama alanlar kimler?

Para için sokaklarda çocukların köpekler tarafından yenilmesine ses çıkarmayanlar kimler?

Türkiye'nin sokaklarında köpekler çocuklarımızı yiyor ama birileri hâlâ hayvan sevgisi tartışması yapıp mevzuyu odak noktasından kaçırıyor. Şu ruh hastaları toplumdan tecrit edilsin, sokaklarda çocuklarımız sokak köpekleri tarafından yenilmesin işte o zaman mevzu sevgiye gelir. Şu an mevzu bir tehlikeyi bertaraf edip toplumda güven duygusunu artırmak. Güven olmadığı yerde insanlar çocuk da yapmaz!