Bakan Çiftçi'den bayram hediyesi

CHP'deki kargaşadan dolayı pek gündem olmadı ama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi art arda yaptığı hamlelerle âdeta bizlere bayram hediyesi verdi.

Uygur Türkü bir anne ikametini uzatmak için uğraşırken, Çin'e iade edilmek üzere Kumkapı Geri Gönderme Merkezi'ne konulmuş. Hâdiseyi Yusuf Kaplan ağabey sosyal medyadan dile getirince İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi anında mukabelede bulunup kısa bir sürede müjdeli haberi verdi: "Değerli Hocam, ilgili şahsın uluslararası koruma başvurusunu alacağız, bu şekilde sorun çözülmüş olacak. Ayrıca Uygur Türkü Hanımefendi geri gönderme merkezimizden de serbest bırakıldı."

Bakan Çiftçi'nin bu tavrı insanımızda büyük bir mutluluğa vesile oldu. Sosyal medyada Bakan Mustafa Çiftçi'ye dualar, teşekkürler yağdı. Sebebi mâlûm: Son yıllarda bu tür çağrılar maalesef büyük bir sükûtla karşılık buluyordu. Kaçak göçmenle mücadele adı altında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "siyasi hayatıma mâl olsa da" sözüne rağmen işler yapıldı ve bu menfi tavır bir devlet politikası olarak gösterildi. Oysaki yapılan bir devlet politikası değil, kraldan çok kralcılıktı. İşte Bakan Çiftçi devlet politikası algısını yıkmış oldu.

Sağduyu sahibi insanlar "Onurlu geri dönüş"ten bahsedip, Başkan Erdoğan'ın muazzam çabasıyla dünya çapında oluşturduğu "Güvenli liman Türkiye" kanaatinin yıkılmaması gerektiğini vurguluyorlardı; Bir düşmanı sınır dışı eder gibi değil de bir misafiri uğurlar gibi... Türkiye'ye sığınmış insanların buraya duydukları aidiyet hissini yıkmadan...

Bakan Çiftçi öyle bir yaraya neşter vurdu ki talepler bitmek bilmedi. Bunlardan biri de Türkiye'de 16 yıldır "uluslararası koruma başvuru sahibi" statüsüyle ikamet eden Cezayir uyruklu ilim adamı Lakhdar Abboud'un geri iade edilmek istenmesiydi. Ailesiyle Türkiye'de yaşayan Lakhdar Abboud'un kimliği iptal edilmiş ve geri iade süreci başlatılmıştı. Bakan Çiftçi, Lakhdar Abboud'un durumuna da kayıtsız kalmadı ve yaptığı şu nezaket dolu açıklamayla müjdeyi verdi: "Uzun yıllar ülkemizde ikamet eden Cezayir uyruklu Lakhdar Abboud ve ailesi; İl Göç İdaresi Müdürlüğümüze davet edilip, kendilerinden "insani ikamet" başvuruları alınacaktır. Lakhdar Abboud'a ilmi çalışmalarında başarılar dileriz."

Mezkûr iki hâdisede de görülüyor ki mevzunun esası vakalara insanî zaviyeden yaklaşabilmek.

Bakan Mustafa Çiftçi göreve geldiğinde medya mensuplarıyla bir toplantı yapmıştı. Toplantıda kendisine Geri Gönderme Merkezleri'nde yaşanan sıkıntıları sormuştum. Bakan Çiftçi Geri Gönderme Merkezleri'yle alâkalı soruma şu cevabı vermişti: "Göreve geldiğimden bu yana Göç İdaresi ve deport konuları en çok şikayet aldığımız başlıklardı. Teftiş Kurulumuza talimat verdim; 25 ildeki 32 geri gönderme merkezinin tamamını müfettişlerimiz inceliyor. Kafkaslar, Filistin veya Gazze gibi bölgelerden gelen, tehlike altındaki kişilerin iadelerinde mağduriyet yaşanmaması adına bu denetimleri sıklaştırdık."

İlgili birimlerde geçtiğimiz hafta yapılan üst düzey değişiklikler gösteriyor ki denetimler oldukça sıkı yapılmış!

İnsanlık adına Bakan Mustafa Çiftçi'ye teşekkürler...

Dünyada kimsenin vatanını terk etmek zorunda kalmayacağı günlere kavuşmak duasıyla Kurban Bayramınızı tebrik ederim!