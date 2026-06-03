FETÖ'de gergin günler

Dikkatinizi çekti mi bilmem...

Son günlerde FETÖ artıkları inanılmaz agresif, inanılmaz depresif, inanılmaz huzursuz, inanılmaz saldırgan günler yaşıyor.

Deyim yerindeyse bütün çapulcu takımı gölgesiyle kavga ediyor.

En ufak kıpırdama görsünler hemen saldırıya geçiyorlar.

Zinciri boşalanı mı ararsın, kulübelerden fırlayanını mı, barınaklardan, sokak aralarından kopup gelenlerini mi...

Hepsinin dilleri bir karış dışarıda hedefe koşturuyorlar.

Peki Dertleri Ne...

Onları bu derece saldırgan yapan, onları bu derece ortalığa döken ellerindeki son kozu kaybediyor olmaları.

Evet FETÖ'de çok büyük bir oyunun çöküyor olması, en önemli kozun kaybediliyor olması örgüt artıklarının tamamının kimyasını bozdu.

Peki nedir bu kaybedilen?

CHP...

Örgüt bütün yatırımı CHP içinde bulunan bazı isimlere yaptı ve eğer CHP iktidarı ele geçirseydi bu kişiler üzerinden süreci yöneteceklerdi.

Ancak oyun deşifre oldu ve üzerine hesap yapılan bazı figürler cezaevini boyladı.

Görüldüğü gibi CHP'de artık mızrak çuvala sığmıyor ve CHP FETÖ kuşatmasıyla hesaplaşmak zorunda kalıyor.

FETÖ ve CHP...

Atatürk'ün partisi CHP'ye FETÖ sızması olduğunu söylediğimde, siyaset maskesi altında partide dönen dolapları anlattığımda çoğu klavye teröristi kripto FETÖ'cü üç kuruşluk aklıyla beni linç etmeye, gerçekleri çarpıtmaya kalktı.

Bu kuş akıllılar beni böyle saldırılarla yıldıracaklarını, içi boş kuru tehditlerle durduracaklarını zannediyorlar.

Oysa benim bu kuru tehditlere kulak asmayacağımı, Allah'tan başka kimseden korkmayacağımı, mücadeleyi asla bırakmayacağımı ve hepsinden önemlisi kul hakkı yemeyeceğimi, kimseye, hiçbir kuruma iftira atmayacağımı, yalnızca ve yalnızca doğruları ve vatanı savunacağımı cümle alem bilir.

Siz de bilin kelaynak sürüleri...

Ayrıca size tavsiyem elinizden geleni ardınıza koymayın...

Dediklerimin hepsi doğruydu, Atatürk'ün partisi CHP FETÖ tarafından teslim alınmıştı.

İşte size ispatı...

Bu Konuşan Kim Ola ki...

Bakın bu durumu gören sadece ben değilmişim.

Bu konu da bir tespitte işinize gelmediği için anında hain ilan ettiğiniz Genel Başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

Ne demiş Kılıçdaroğlu bir bakalım;

"Bu milletin kurtuluşu, adalet ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan ruhunu satmış FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizden özür diliyorum.

Biz vatan dedikçe biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum."

Tekrar olmasın diye ben bir kez daha yazamayacağım ama tavsiyem odur ki anlamakta zorluk çeken Atatürkçü geçinenler, siz beni dinleyin ve bir kez daha okuyun Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini.

Benim Kılıçdaroğlu gibi özür borcum yok çünkü zamanında ikaz ettik.

Ancak kriptolar hariç sürüye uyup bizi linç eden iyi niyetlilerin zannederim bir özür borcu var.

Yok mu Alınan...

Delikanlılar...

Mangalda kül bırakmayanlar...

Atatürkçü geçinenler...

Atatürk'ten geçinenler...

Yok mu içinizde yürek yemiş bir babayiğit?

Neticede herkes şerefi, onuru için yaşıyor.

Ben olsam kıyameti koparırım bu sözler karşısında...

Asla lafı ortada bırakmam, duymamış gibi yapıp üç maymunu oynamam.

Hele hele iddialara cevap vermek yerine bu kayıkçı kavgasına Atatürk'ü hiç karıştırmam.

Anıtkabir'e koşup Atatürk'ün arkasına sığınıp oradan nutuk atarak gündemi değiştirmeye çalışmam.

Çünkü tüm bu yaptıklarım yanlış olur...

İşin Doğrusu...

İşin doğrusunun ne olduğunu Manisa Milletvekili Özel Özgür söylemiş ve bakın ne demiş vekil;

"En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun vardır kardeşim.

Başka türlü yalan ata ata birbirimizi kandıra kandıra ilerleyemeyiz.

Sıkışınca milli mücadeleden Atatürk'ten falan bahsederek alkış alarak ilerlenemez. Bambaşka bir şey konuşuyor olmak lazım. Bunda bir kolaycılık var bunda birbirimizi kandırmak var.

Çok haklı ama aklınız karıştı değil mi?

Vekil ne diyor ne yapıyor, bu ne yaman çelişki

Haklısınız doğru söze ne denilebilir ki...