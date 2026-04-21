Jeolojistik hegemonya

ABD'nin İran ile yürüttüğü müzakerelerin Hürmüz Boğazı'nın kullanımına ilişkin yeni bir uluslararası rejim oluşturma ihtimali, yalnızca bölgesel bir düzenleme olarak değil, küresel jeo-lojistik mimarinin yeniden tasarlanması olarak okunmalıdır. Olası bir antlaşma, boğazın statüsünü teknik anlamda "uluslararasılaştırma" iddiası taşısa da, pratikte deniz geçiş yolları üzerinde kurumsallaşmış bir güç yoğunlaşmasına işaret edecektir.

ABD'nin önce Venezuela ve Meksika enerji hatları üzerinden, ardından İran ve Hürmüz Boğazı aracılığıyla, ilerleyen aşamada Babülmendep ve nihayetinde Ümit Burnu geçişlerine uzanan bir "komisyonlaşma" stratejisi izlediği tezi, klasik güç politikalarının güncel bir tezahürü olarak değerlendirilebilir.

KÜRESEL BOĞAZLAR REJİMİ

Realist perspektif, devletlerin anarşik uluslararası sistemde hayatta kalabilmek için güçlerini maksimize etmeye çalıştığını vurgular. Bu açıdan bakıldığında ABD'nin enerji geçiş güzergahlarını kurumsal mekanizmalar üzerinden kontrol altına alma çabası, deniz hakimiyetini pekiştirmeye yönelik rasyonel bir strateji olarak okunabilir.

Alfred Thayer Mahan'ın deniz gücü teorisi, küresel üstünlüğün deniz yollarının kontrolünden geçtiğini savunur; günümüzde bu yaklaşım, enerji nakil hatlarının güvenliği ve sürekliliği üzerinden yeniden yorumlanmaktadır.

Liberal kurumsalcılık ise bu tür komisyonların uluslararası iş birliğini artırabileceğini iddia eder. Ancak burada kritik nokta, söz konusu kurumların güç dağılımını ne ölçüde yansıttığıdır. ABD'nin çoğunluk pay sahibi olduğu komisyonlar, yüzeyde çok taraflılık izlenimi verse de, karar alma süreçlerinde asimetrik bir yapı yaratacaktır.

Bu durum, liberal teorinin öngördüğü eşitlikçi iş birliği idealinden ziyade, hegemonik istikrar teorisinin işaret ettiği türden bir düzeni çağrıştırır: sistem, baskın bir gücün liderliğinde istikrara kavuşur, ancak bu istikrar aynı zamanda bağımlılık üretir.

KÜRESEL DENİZ HAKİMİYETİNİN YENİDEN İNŞASI

Jeolojistik perspektiften bakıldığında, Hürmüz Boğazı'nın statüsündeki olası değişim, küresel enerji arz zincirlerinin yeniden yapılandırılması anlamına gelir. Dünya petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği bu dar su yolu, yalnızca ekonomik değil, stratejik bir boğum noktasıdır. ABD'nin burada kurumsal bir kontrol mekanizması tesis etmesi, enerji akışlarının yönlendirilmesi ve gerektiğinde kısıtlanabilmesi kapasitesini artıracaktır. Bu durum, yalnızca bölge ülkeleri üzerinde değil, enerji ithalatına bağımlı büyük ekonomiler üzerinde de doğrudan etki yaratır.

Tam da bu noktada Çin faktörü belirleyici hale gelir. Çin'in son yirmi yıldaki ekonomik yükselişi, büyük ölçüde kesintisiz enerji tedarikine dayanmıştır. Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında kara ve deniz hatlarını çeşitlendirme çabası, Pekin'in bu bağımlılığı azaltma isteğini açıkça ortaya koymaktadır. Ancak Hürmüz, Babülmendep ve Ümit Burnu gibi kritik geçiş noktalarının ABD etkisindeki kurumsal yapılara bağlanması, Çin'in alternatif hat geliştirme kapasitesini sınırlayabilir. Bu durum, "boğaz ikilemi" olarak bilinen stratejik kırılganlığı derinleştirir.

ENERJİ KORİDORLARINDA GÜÇ MİMARİSİNİN DÖNÜŞÜMÜ

Neorealist denge teorisi açısından bakıldığında, ABD'nin bu hamleleri Çin'in yükselişine karşı bir "çevreleme" stratejisinin parçası olarak yorumlanabilir. Doğrudan askeri çatışma yerine, lojistik ve ekonomik damarların kontrolü üzerinden yürütülen bu rekabet, hibrit bir güç mücadelesine işaret eder. Deniz yollarının kurumsal kontrolü, klasik askeri üslenmeden daha düşük maliyetli, ancak uzun vadede daha etkili bir baskı aracıdır.

Hürmüz Boğazı'nın statüsüne ilişkin olası bir uluslararası antlaşma, yalnızca hukuki bir düzenleme değil, küresel güç dağılımının yeniden şekillendirilmesidir. ABD'nin enerji geçiş güzergahlarını komisyonlar aracılığıyla kontrol altına alma stratejisi, realist anlamda güç maksimizasyonu, liberal çerçevede kurumsal araçsallaştırma ve jeo-lojistik düzlemde küresel arz zincirlerinin yeniden yapılandırılması olarak okunmalıdır.

Bu sürecin nihai hedefinin ise Çin'in ekonomik yükselişini dengelemek olduğu iddiası, hem teorik hem de pratik göstergelerle güçlü biçimde temellendirilebilir.