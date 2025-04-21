"İranlılar nükleer silah sahibi olurlarsa mutlu olamayacaklar. Çünkü hayatları büyük tehlike altında olacak."

Donald J. Trump, Amerika Birleşik Devletleri 47. Başkanı

'Amerika Birleşik Devletleri 47. Başkanı olması sebebiyle geliştirilen uçağa F-35 sonrası F-47 isminin verilmesi ile Donald J. Trump "Kimsenin ne olduğunu bilmediği bir silahımız var. Bu, dünyadaki en güçlü silah" ifadesini kullandı. Nükleer dehşet dengesinden yeni bir denge/dengesizliğe mi evriliyor dedirten bu ifadeler 'kaos çağı' ifadesini güçlendiriyor tabi.

Göz dağı mı, gerçek mi, silahlanma yarışının stratejik silahların sınırlandırılmasından çekilme sonrası hangi noktaya varıldığını kestirmek pek mümkün görünmüyor.

Donald J. Trump'ın 45. Başkanı olduğu 2019'da Amerika Birleşik Devletleri Uzay Kuvvetleri kurulmuştu.

Çin'in 6. nesil savaş uçağı J-36, yeni test uçuşunu yaptığının haberi de geldi görüntüleriyle birlikte.

Financial Times haberine göre ise İngiltere "RapidDestroyer" adlı yüksek güçlü bir mikrodalga silahını test etti.

Savunma Bakanlığı, Thales liderliğindeki bir konsorsiyum tarafından geliştirilen silahın radyo frekanslarını kullanarak insansız hava araçları elektroniklerini devre dışı bıraktığını ifade ediyor.

Yapılan restlerde iki adet 8 insansız hava aracı sürüsünün etkisiz hale getirildiği, toplamda 100'den fazla insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği belirtiliyor. Geniş alandaki etkisini övülürken sivil bölgeler için ideal olmadığına da dikkat çekiliyor.

ABD Hava Kuvvetleri ve bir dizi özel şirket tarafından tasarlanan Taktik Yüksek Güçlü Operasyonel Müdahale Aracı (THOR) eşdeğeri olup bir nakliye konteyneri büyüklüğünde iken diğer versiyonlar arasında teknoloji şirketi Epirus tarafından ABD Donanması için tasarlanan ve gemilerde kullanılacak olan Leonidas da yer alıyor.

Yani rekabet büyük.

Bu büyük rekabette Almanya'da Olaf Scholz hükümetinin görev süresinin bitmesine 15 gün kala Türkiye'nin 40 adet Eurofighter savaş uçağı talebini veto etmesi de bu gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde 'zamanlama manidar' dedirtiyor.

Çünkü Türkiye Almanya, Fransa ve Japonya'yı geride bırakan Türkiye 2025 yılı güncel denizaltı donanması sıralamasında büyük bir başarıya imza atarak 9. sıraya yerleşti.