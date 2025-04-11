Tarife savaşları

"Trump'ın insanları masaya oturtmaktan başka bir amacı hiçbir zaman olmadı."

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett

Tarife silahları çekildiğinden beri akşam yatıyoruz tarife haberi, sabah kalkıyoruz tarife haberi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump ise durumdan oldukça keyiflenmiş olmalı ki, eli yükselttikçe yükseltiyor ama hedefi tek: Çin.

Gelen tepkiler sonrası Trump 'iki ileri, bir geri vites' yapmak durumunda kaldı: Karşılıklı tarifeleri 90 gün 'askıya alma' kararı verdi, tabii ki Çin hariç; hatta Çin'e olan tarifeyi yüzde 145'e çıkardı.

Tabii Çin'den umduğu 'masaya oturma' hamlesi bir yana Amerikan mallarına uygulanan tarifenin artırılması aslında Trump'ın tabiri caizse 'hızını alamayıp' yüzde 100 sınırını bile aşması o meşum soruyu gündeme getirdi: Şimdi ne olacak?

Bu soruya cevabı Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett verdi: "Bitiş çizgisine çok yakın olan büyük bir fırsat envanteri var. Yaklaşık 20 ülke teklif veriyor."

Amerika Birleşik Devletleri 'teker teker' ülkeleri müzakere masasına davet etmenin peşimdeyken ülkeler Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik gücü karşısında 'yekten' değil 'hepten' karşı çıkmanın yollarını arıyor.

Ne demişler; bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek 'yok' oluruz.

Önce Çin, Japonya ve Kore Amerika Birleşik Devletleri'nin 'tarife savaşında' beraber hareket edeceklerini duyurdu.

Sonra Çin, Avrupa Birliği ve Birleşik Arap Emirlikleri gümrük vergilerini kaldırmak ve 'iş' birliğini artırmak amacıyla resmen ticaret görüşmelerine başlarken İngiltere durur mu, 'ben de varım' diyor hatta vites yükseltiyor.

İngiltere Genelkurmay Başkanı Tony Radakin, on yıl aradan sonra ilk kez Pekin'i ziyaret ederek 'Çin-İngiltere ilişkileri ve askeri-askeri ilişkiler, uluslararası ve bölgesel durumlar ve her iki tarafı ilgilendiren konular hakkında derinlemesine görüş alışverişi yaparken iki ordu arasındaki değişim ve iş birliğini güçlendirme konusunda iletişimde bulunuyordu.

Anlaşılan durum o kadar 'tarifeler' ile sınırlı bir savaş olmayacak.

AUKUS yani Avustralya-İngiltere-Amerika Birleşik Devletleri ortaklığı kapsamında Avustralya'ya yapılacak nükleer denizaltı teslimatının Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump'ın ithal ürünlere gümrük vergisi getirmesi nedeniyle sekteye uğrayabileceği de belirtiliyor.

Yani her şey daha yeni başlıyor ve silah geri tepmiş gibi görünüyor.