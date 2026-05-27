Kılıçdaroğlu seçilmek için değil, mıntıka temizliği için geldi

Mutlak butlanı açıklayan en güzel örneği okuduk; birinci gelen sporcu dopingli çıkıyor ve madalyası iptal ediliyor. Yasa dışı doping hapları, sportmenliğe aykırı olduğu gibi haksız rekabete yol açtığı için cezalandırma sebebidir.

Aynen sporcu örneğinde olduğu gibi CHP kurultayı da şaibeli çıktı. Satın alınan delege iradesi, yasaklı hap gibi demokrasiyi zehirledi. Özgür Özel'in birinciliği elinden alındı...

Şimdi, hırstan ve kibirden gözü dönmüş Ekrem İmamoğlu'nun; para gücü ile Özgür Özel'i, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturtmasını, bütün bir milletin aklıyla alay edilerek kabul etmemiz isteniyor.

Yani doping ortaya çıktıktan sonra hala o sahtekâr sporcunun birinciliğini savunmamız isteniyor.

Dikkat ediniz Özgür Özel'in en ısrar ettiği konu bu; "İki CHP var... Atanmış CHP ve SCHP yani seçilmiş CHP..."

Evet, iki CHP var; biri, hile ile alavere dalavere ile yapılmış ve yargının bunu, belgeleriyle, delilleriyle ortaya koyduğu şaibeli seçimin CHP'si... Diğeri de "delege hilesi, sahtekârlığı ile demokrasi kirletilemez, hukuk dışı oyunlara tezgâhlara izin verilemez" diyen hukukun işlediği CHP...

CHP'li medya, bilhassa Sözcü TV ve Halk TV, yayınları ile bu gerçeğin üstünü örtme telaşında.

Şu anda ipler Kılıçdaroğlu'nun elinde.

Somut adımlarla ilerliyor.

1 Haziran'dan itibaren Özgür Özel'in maskara edilmesini hep birlikte göreceğiz.

Meclis'teki Genel Başkan odasına çökmesi de elinden alınacak.

Özgür Özel'in atıp tutması, bir hayal âleminde yüzde 60 ile iktidara yürümesi safsatası, bütün afra tafrası gün gün sönecek.

Ekrem İmamoğlu ile ikisinin nasıl rezil olacağını haftalar boyunca seyredeceğiz.

İmamoğlu ve Özel, tıpkı FETÖ gibi devlete kafa tutmanın bedelini ödeyecek. Belediyelerdeki para imkânları ile devlete paralel yapı kurup yönetimi ele geçirmek, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin asla izin vermeyeceği bir sapkınlıktır.

FETÖ'nün akıbeti ortada...

Devletin polisi, yargı kararını uygulamak için CHP Genel Merkezine geliyor. Özgür Özel ve tayfası, iki otobüsü kapıya dayıyor. İçeride barikatlar kurup, yerlere sıvı deterjan döküyor, yangın söndürme tüpleri ile polise mukavemet ediyorlar.

Genel merkezin kapılarını saatlerce kapatarak çağrı üstüne çağrı yaparak kalabalıkları davet ediyorlar. Maksat devletin polisi ile vatandaşı karşı karşıya getirmek.

Özgür Özel nefret ve öfke ile dolmuş gözleriyle hızını alamayıp dışarıya çıktığında polis TOMA'sının üzerine çıkıyor, sol yumruğu havada militanlık yapıyor.

Devlet sana o yumruğun bedelini mutlaka ödetecektir...

Özgür Özel'in işi gerçekten zor.

Anlayamadığı şu; Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığı, yeniden genel başkan seçilmek için kabul etmedi.

Bakınız burası çok önemli. Kılıçdaroğlu da biliyor, şimdi kurultay toplansa Özgür Özel seçilir.

Kılıçdaroğlu, sırtındaki hançerin hesabını İmamoğlu ve Özel'den soracak...

Kılıçdaroğlu, mıntıka temizliği, kendi tabiriyle arınmak için geldi.

CHP'yi arındırma hedefinde Özgür Özel ekibinin tasfiyesi var. Ve bunu yapacak...

CHP Genel Başkanı olarak ilk işlerinden biri, isimleri sık sık yolsuzlukla anılan Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan ve Burhanettin Bulut'un Genel Merkez'e girmesini yasaklamak oldu.

İmamoğlu/CHP medyasına akan para hortumları da kesilecek.

Bakınız eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından açıkladı.

Haber sitesi görünümlü troll hesapların her biri CHP Genel Merkezinden ayda 300 bin TL alıyormuş.

Bir TV'ye ayda 14 milyon, diğerine 8 milyon, bir gazeteye 4, bir diğerine ise 2.5 milyon ödeniyormuş.

Yarkadaş, "faturalar bugün yarın ortalığa dökülür" diyor.

Yargıdan da peş peşe yeni kararlar geliyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, istinafın CHP kurultay davası kararı sonrası, siyasi parti genel bilgileri güncellendi ve Özgür Özel ismi çıkarılarak CHP Genel Başkanı kısmına Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı yazıldı.

Ankara 3. Genel İcra Dairesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski CHP Parti Meclisinin göreve başlaması için verdiği dilekçeyi kabul etti. Partinin internet sitesinde yer alan Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin isimleri kaldırıldı.

