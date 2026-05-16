Türkistan'dan yükselen ses: Türk Dünyası Yüzyılı…

Ahmed Yesevî, Orta Asya Türkleri'nin dinî-tasavvufî hayatında geniş tesirleri olan ve "pîr-i Türkistan" diye anılan mutasavvıftır. Orta Asya Türk dünyasının en büyük ismidir. Türbesi Kazakistan'ın Türkistan şehrindedir.

Dün Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayri resmi Zirvesi yapıldı.

"Yapay Zekâ ve Dijital Kalkınma" temasıyla düzenlenen Zirveye; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov katıldı. Türk dünyasının ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkını Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman temsil etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Bugüne kadar kültürel alanda kaydettiğimiz gelişmeler Türk bütünleşmesinin en önemli sütunları haline geldi. Siber güvenlik; bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayatî ve zaruridir" dedi.

Zirveyi tarihî hüviyetine büründüren ise ortak güvenlik için atılacak somut adamlar oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam da bu zaruretin altını çizdi:

"Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz, savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında iş birliğimizi artırmamız gerektiğini işaret ediyor. Türkiye olarak yüksek teknolojiyle şekillendirdiğimiz savunma sanayinde edindiğimiz tecrübeyi, teşkilatımızın üyeleriyle paylaşmaya hazırız. Yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içerisinde hareket etmesi stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur."

Türkistan'daki zirvenin bir gün öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan resmî ziyaret kapsamında Kazakistan'ın başkenti Astana'daydı.

Erdoğan-Tokayev görüşmelerinden sonra Kazakistan ile 13 anlaşma imzalandı.

5 bin 500'e yakın Türk şirketi; inşaattan finansa, turizmden bilişime 6 milyar dolara ulaşan yatırımlarıyla "sadece refahı değil aynı zamanda kardeşliğimizi de destekliyor."

750'den fazla Kazak firma, 2 milyar dolara yaklaşan yatırımla Türkiye'de faaliyetlerine devam ediyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yılsonu itibarıyla 10 milyar dolara yaklaştı. Şimdi hedef 15 milyar dolar.

Kazakistan ziyaretinin en önemli bölümü Orta Koridor'un ihyası oldu.

Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Altıncı Toplantısı'ndaki konuşmasında; Çin'den Avrupa'ya uzanacak Orta Koridor'a önemli yer ayırdı.

Erdoğan; "İpek Yolu'nun günümüzdeki karşılığı olan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun ehemmiyeti her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz, Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Türkiye-Kazakistan İş Forumu toplantısında konunun önemini anlatırken de şöyle dedi:

"Kıymetli kardeşimle birlikte demir yolu bağlantılarımızı, liman altyapımızı ve dijital gümrük sistemlerimizi entegre ederek Hazar Geçişli Orta Koridor'un ihyası için çalışıyoruz."

Türk dünyası artık sadece kardeşlik bağlarının bir araya getirdiği dünya değildir.

İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının getirdiği savaş ortamında Suudi Arabistan, Irak, Körfez ülkeleri, Lübnan savunma konusunda büyük problemlerle karşılaştı/karşılaşıyorlar.

Avrupa Birliği, Balkanlar, Rusya, Çin, Orta Doğu, Afrika, neredeyse dünyanın her bölgesinde ülkeler yeni bir güvenlik anlayışının arayışı içinde.

Türk dünyası, bu küresel kaos ortamında güven vaat eden bir güç merkezi konumuna geldi.

Türkistan'dan yükselen Türk Dünyası Yüzyılı, yeni ve umut dolu bir ufuk olarak parlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Hoca Ahmed Yesevi Nişanı'nın verildiği ilk kişi oldu. Nişan, Erdoğan'a Tokayev tarafından takdim edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan küresel politikada adalet ve sorumluluk ilkelerini tutarlı bir şekilde savunan sıra dışı bir devlet adamı.

'Dünya Beşten Büyük' kavramınız büyük bir ün kazandı. Kuşkusuz bu, uluslararası ilişkiler sistemindeki eşitsizliğe karşı yapılan cesur bir çağrı.

Bunun haricinde, Türk ve İslam Dünyasının iş birliğinin güçlendirilmesinde özel bir role sahipsiniz. Abartmadan şunu söylemek mümkün: Türk Dünyasının en çok itibar sahibi liderlerinden birisiniz. Kardeş ülkelerin manevi ve siyasi birliğinin pekiştirilmesi adına dur durak bilmeden çaba gösteriyorsunuz."

Aydınlık ufuklara doğru; Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı ve Türk Dünyası Yüzyılı...